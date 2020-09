Grávida, Carol Dias admite que sentiu ciúmes do fato de Kaká já ter sido casado: Sempre tive, não só por isso...

04/09/2020 | 16:10



Carol Dias abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram na última quinta-feira, dia 3. A modelo bateu um papo sincero com seus seguidores e falou bastante sobre o seu relacionamento com Kaká.

Aos 25 anos de idade e grávida de uma menina, a estrela confessou, por exemplo, que já pensa em ter mais filhos. Ela também admitiu que se preocupa em ser conhecida só por fama, seja dela ou do marido.

Medo da fama por conta do marido?, questionou uma seguidora.

Medo de me limitarem a uma fama, respondeu Carol.

Ela também revelou qual a pior parte de ter uma relação pública, principalmente com alguém tão influente quanto Kaká.

Já foi muito comparada ao passado do seu marido?, perguntou uma internauta.

Bastante! Essa sempre foi a parte mais chata, apontou.

Carol ainda disse que já sentiu ciúmes do fato de Kaká já ter sido casado. Caso você não se lembre, o jogador teve um relacionamento com Carol Celico, com quem teve dois filhos: Luca, de 12 anos de idade, e Isabella, de oito anos.

Já teve ciúmes ou certa insegurança pelo fato do Kaká já ter sido casado?, enviou uma usuária.

Os dois! Mas principalmente ciúmes. Sempre tive, não só por isso..., replicou.

Por fim, a modelo afirmou que acredita que a pequena Esther, prevista para o início de outubro, irá se parecer com o pai. E você, o que acha?