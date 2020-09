Beyoncé completa 39 anos de idade e fãs prestam homenagem nas redes sociais

04/09/2020 | 15:39



A cantora Beyoncé completa 39 anos de idade nesta sexta-feira, 4. A data está sendo festejada pelos fãs no mundo inteiro e demonstrações de admiração e carinho seguem sendo publicadas nas redes sociais.

No Twitter, as hashtags #BeyDay e #HappyBirthdayBeyonce ficaram por muito tempo nos trends.

"Hoje é o dia dela, Queen B", escreveu uma internauta. "Hoje é Natal, né? Aniversário de Deus", comentou outra.

Outros internautas elogiaram. "Feliz aniversário para a rainha, 39 anos com carinha de 18", comentou um fã. "Deus, se quiser me conservar desse jeito, aos 39, tua filha está pronta", brincou uma internauta.

E teve quem dedicou tempo para editar os principais momentos da carreira de Beyoncé, desde a infância. Algumas mensagens acompanharam momentos marcantes da carreira de Beyonce.

Para comemorar, o canal pago BIS exibirá o documentário Beyoncé: on top, às 22h. A produção destaca a carreira da cantora no topo das paradas de sucesso e a turnê com o marido Jay-Z.