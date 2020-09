BC lança na terça-feira iniciativas voltadas para a sustentabilidade

04/09/2020 | 15:19



Em meio à forte pressão internacional por mais ações do Brasil na área ambiental, o Banco Central (BC) anunciou a adoção da dimensão "Sustentabilidade" em sua agenda estratégica, a Agenda BC#. O evento de lançamento vai ocorrer na próxima terça-feira, dia 8, às 14h30.

Em nota, o BC informou que esta dimensão da agenda terá iniciativas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ligadas à responsabilidade socioambiental, aos riscos climáticos e à cultura de sustentabilidade. No evento, o BC assinará um memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative (CBI). Não há detalhes sobre o conteúdo do acordo. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, também concederá entrevista coletiva.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Campos Neto tem defendido que a retomada da economia em todo mundo terá duas características principais: ela será mais inclusiva e mais sustentável.

Assim, a iniciativa do BC na área de sustentabilidade surge em um contexto de preocupações maiores, em todo o mundo, com o meio ambiente e o clima, em um momento em que o Brasil também vem sendo alvo de fortes críticas internacionais.

No início de julho, um grupo de investidores internacionais se reuniu com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para cobrar ações mais efetivas do governo na área ambiental. Sob a liderança da Storebrand Asset Management, uma das maiores companhias da área de seguros da Noruega, o grupo completo reunia megainvestidores de dez países, com ativos na ordem US$ 4,6 trilhões.