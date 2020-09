Após flerte de Gui Araújo, Anitta diz que está super bem abastecida de homens durante live gamer

04/09/2020 | 15:10



Cantora, dançarina, empresária e.... jogadora de videogame! Anitta fez sua estreia como gamer na última quinta-feira, dia 3, e sua live deu o que falar! A cantora jogou Free Fire na plataforma Facebook Gaming, e sua transmissão ao vivo contou com mais de 800 mil visualizações.

Além de divertir os internautas durante o jogo, Anitta ainda aproveitou para falar sobre a sua vida amorosa. Segundo o jornal Extra, em determinado momento, a drag queen gamer Samira Close, com quem a cantora estava jogando, disse:

- Estou com fome, mas de homem. Vai chegando a noite, fim de semana...

Anitta, que não hesita ao falar sobre sua vida amorosa, soltou:

- Estou super bem abastecida [de homem], quero dizer para vocês. Esse é um assunto que estou sempre bem. Quando não estou, arrumo um jeito de ficar. Só isso tenho a dizer.

Vale lembrar que, apesar de estar solteira, durante o último mês, em que a cantora esteve na Europa, ela foi alvo de rumores de affair com vários homens diferentes. Além disso, recentemente o seu ex-namorado Gui Araujo ainda deu em cima dela nas redes sociais.

Anitta ainda fez uma relação entre o jogo e sua vida sexual, de modo bem subliminar. Quando a cantora matou um personagem, ela disse que ele era boy que demora, e emendou perguntando aos seus espectadores se eles preferiam alguém que vai rápido, ou que demora - se referindo à prática sexual. Ela disse:

- É melhor boy que consegue várias. Se for rapidão e conseguir várias, está maravilhoso. Mata várias pessoas rapidamente, tudo certo. Se não conseguir matar várias e matar rápido... Realmente, não é um bom jogador.

Eita!

Look grifado

Anitta também adora desfilar com looks grifados. Após voltar ao Brasil, a cantora chamou a atenção ao postar fotos no Instagram usando um look caríssimo.

Nos cliques, a cantora apareceu usando uma saia da Louis Vuitton avaliada em mil e 620 dólares, ou seja, aproximadamente oito mil e 600 reais!