Cinco regiões evoluem e São Paulo tem 95% das cidades na fase amarela de flexibilização

04/09/2020 | 13:33



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta sexta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, o governador do estado, João Doria (PSDB), informou que cinco regiões evoluíram para a fase 3 do Plano São Paulo, que estabelece regras para retomada da normalidade, e agora 95% do estado está na fase amarela. Foram reclassificadas as regiões de Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

Além disso, pela quarta semana consecutiva o número de óbitos, a taxa de infecção e o índice de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) registraram queda. “Essa tendência vem se mostrando consistente, mas não significa que temos que baixar a guarda e lembrar que continuamos em quarentena”, afirmou Doria.

O governador informou também que o estado não fará nenhum evento público em comemoração a Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7). “Peço que os cidadãos tenham cuidado ao sair de casa e por favor, não façam aglomerações”, reforçou. Além disso, ele anunciou o início da Operação Independência com 20 mil PMs (Policiais Militares) reforçando a segurança em municípios do Litoral e Estâncias Turísticas do Interior para fiscalização. Ao todo serão 7.200 viaturas, 11 helicópteros e 32 drones em operação. “Objetivo é reforçar segurança e apoiar as prefeituras”, acrescentou o governador.

O governo também anunciou a concessão da Usina Traição no Rio Pinheiros ao setor privado. A partir de agora, o local também passa a ser chamado de Usina São Paulo. Com a concessão, o governo estadual passa a economizar R$ 12 milhões ao ano. Segundo Doria, o recurso será destinado a Saúde, Educação e Segurança. A usina terá ainda área de Lazer, entretenimento, espaço para atividades em um Parque Linear, bares, restaurantes, cafés e lojas. Entrega está prevista para 2022.

Doria lamentou ainda que o Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus. O estado tem até o momento 845.016 casos confirmados, com 31.091 mortes. Ao todo, 4.582 pacientes estão na UTI e 6.112 em leitos de enfermaria. O índice de óbitos registrou queda de 12% na última semana. 671.574 pessoas se recuperaram e 93.074 tiveram alta hospitalar.