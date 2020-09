Sebrae abre canal de compras públicas a pequenos negócios

Wilson Marini

Da APJ



06/09/2020 | 00:01



Os donos de pequenos negócios paulistas agora têm uma ferramenta à disposição para se aproximar do universo das compras públicas. Desde o mês passado, está no ar a plataforma Compras Públicas SP (www.compraspublicassp.com.br), que rastreia e disponibiliza editais de compras de prefeituras e de órgãos governamentais federais e estaduais para as pequenas empresas cadastradas no portal por meio do convênio realizado pelo Sebrae-SP com a govtech Portal de Compras Públicas.



Pelo aplicativo

O público-alvo são Microempreendedores Individuais (MEIs), donos de micro e pequenas empresas (MPEs), cooperativas e produtores rurais. A plataforma pode ser acessada via site e pelo aplicativo ComprasPúblicasSP. A partir do cadastro, as empresas receberão avisos por e-mail e por notificação no celular de que há licitações disponíveis na região onde elas estão instaladas por meio de um sistema de georreferenciamento. De acordo com a Lei 123/06, as MPEs têm tratamento diferenciado nas compras públicas, como favorecimento em caso de empate. A inscrição na plataforma e o acesso aos editais são gratuitos.



Frase

“Quando uma micro ou pequena empresa vende para um órgão público municipal, o dinheiro circula dentro da cidade e movimenta a economia local, ajudando a criar empregos aumentando a arrecadação e permitindo que haja recursos para investimentos sociais”, diz o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit. “É todo um círculo virtuoso que se estabelece”.



PIB paulista avança

A Fundação Seade divulgou que a economia paulista se aproxima dos níveis anteriores à pandemia. A conclusão se baseia nos dados do PIB do Estado de São Paulo. Entre os meses de maio de junho, a economia paulista cresceu 5,5% com evolução positiva nos setores da indústria (6,9%), serviços (5,1%) e agropecuária (0,5%).



Vem aí 2021

Para o próximo ano, a projeção do Ipea é que o PIB da lavoura cresça 3,2%, com a produção de milho avançando 9,1% e a de soja 10,5%, conforme previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Já o PIB da pecuária deve aumentar 5%, com a perspectiva de recuperação em todos os segmentos, liderados pelo crescimento de 6,3% da carne bovina. Mesmo com a maior incerteza econômica devido à pandemia, o instituto prevê que o crédito rural manterá favorável as condições de juros, inadimplência e prazo para a próxima safra, em especial para o pequeno e médio produtor. O volume de crédito contratado em julho chegou a R$ 23,9 bilhões, o que representa aumento de 48,8% em relação a julho do ano passado.



Recorde no leite

O preço do leite captado em julho e pago ao produtor em agosto registrou alta de 10,5% frente ao mês anterior, atingindo R$1,9426/litro na “Média Brasil” líquida, novo recorde real da série histórica registrada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, de Piracicaba. Antes disso, o maior valor registrado era de R$ 1,7815/litro, em agosto/2016, em termos reais (dados deflacionados pelo IPCA de julho/20). Desde o início de 2020, o preço do leite no campo apresenta alta acumulada real de 42,9% na “Média Brasil”. Esse avanço foi acentuado entre os meses de junho e agosto, quando os valores subiram 40,1%.



Oeste Paulista: JBS investe

A JBS anunciou a construção de uma fábrica para a produção de gelatina e peptídeos de colágeno bioativos, derivados da cadeia bovina, em Presidente Epitácio, no Oeste Paulista. Com a nova unidade, a empresa totalizará R$ 280 milhões em investimentos no município até o próximo ano. Após a inauguração, prevista para final de 2021, a unidade irá absorver mais de 600 empregos, entre 130 diretos e cerca de 500 indiretos. Durante a implantação da unidade, serão 400 novos postos de trabalho abertos na região. Há três meses, a Companhia já havia anunciado outros investimentos no município, incluindo a inauguração da JBS Transportadora e a Orygina, produtora de insumos para a indústria farmacêutica.



Novo mercado

Segundo a empresa, os novos produtos proporcionarão um produto com capacidade de alta absorção pelo organismo promovendo benefícios de saúde para as articulações, ossos, pele e músculos. Será a primeira unidade da empresa focada nessa área. É um mercado que vem crescendo a cada ano impulsionado pela procura por melhor qualidade de vida e envelhecimento saudável, diz Nelson Dalcanale, presidente da JBS Novos Negócios.



Prioridade aos gastos essenciais

A pesquisa feita pela startup de gestão de finanças pessoais Mobilis, que entrevistou 677 clientes residentes no Estado de São Paulo entre os dias 2 e 13 de julho, estimou um aumento dos gastos pela população paulista em áreas consideradas essenciais. 79,17% dos entrevistados afirmaram ter gastado mais em supermercados e 52,88% tiveram aumentos nas contas de água, energia e gás. O movimento é contrário para os gastos considerados não essenciais, como lazer e restaurantes. Com a adoção do home office em boa parte das empresas, as despesas com transporte também sofreram redução.