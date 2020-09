Thais Fersoza relembra dia em que Michel Teló a convenceu a parar de evitar gravidez

04/09/2020 | 13:10



Thais Fersoza relembrou um momento marcante de sua vida e de Michel Teló. No Instagram, ela publicou uma foto de novembro de 2014, em que ela e o marido aparecem brindando em uma selfie. A atriz explicou que o dia é bem especial para os dois, já que foi quando decidiram que iriam parar de evitar que uma gravidez pudesse acontecer.

O dia em que decidimos que queríamos sim aumentar a família (porque ele sempre disse que família já éramos, que filhos não formariam nossa família, aumentaria..sempre achei o máximo) 5 de setembro de 2014, escreveu inicialmente.

A atriz ainda explicou que tinha medo de engravidar, embora sonhasse em ser mãe. A surpresa feita pelo sertanejo fez com que tudo se tornasse mais fácil:

Já conversávamos sobre engravidar, mas eu tinha medo. Queria ser mãe, desde sempre, meu maior sonho! Mas tinha medo se já era o momento certo, se estava preparada, se profissionalmente era o melhor momento, se para nossa relação era o melhor momento. Até que nesse dia aí ele me fez uma surpresa. Depois de muito conversarmos sobre o assunto, ele perguntou se eu queria fazer uma troca com ele: me deu um par de sapatinhos vermelhos em troca de pararmos de evitar. Eu simplesmente pirei! Todo o medo foi embora e eu tive 100% de certeza que tinha chego o nosso momento.. íamos casar um mês e dez dias depois e minha única consideração foi essa: já esperamos até agora, vamos esperar o casório. Dito e feito!, disse.

A primeira gravidez, então, veio antes do que eles esperavam:

Mas Deus sabe o tempo das coisas né.. depois disso fiz uma novela (resolvemos esperar mais um pouco), mas aí quando estava quase acabando, resolvemos liberar de novo...pensem na ansiedade! E falando um mês para acabarem as gravações, Melinda já estava dentro de mim e eu nem sabia. Ou seja, 5 de setembro decidimos, esperamos até novembro para liberar. Seguramos por causa da novela e novembro de 2015, Melinda já estava em nossas vidas...e... novembro de 2016...Teodoro! Preciso ficar ligada, faltam dois meses para novembro! Brincadeiras à parte, um pouquinho da nossa história.

Fofos, né?