Anchieta tem tráfego lento no sentido Litoral

04/09/2020 | 12:29



O tráfego está congestionado na via Anchieta, sentido litoral, do km 39 ao km 43 no início da tarde desta sexta-feira (4), de acordo co informações da Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Isso ocorre por reflexo de uma carreta que quebrou mais cedo sobre faixa de rolamento, na altura do km 43. O veículo já foi retirado.



Nas outras rodovias e trechos do Sistema o tráfego está fluindo normalmente.



Os caminhões que forem seguir em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.



Tempo bom e boa visibilidade.



O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.