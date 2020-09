Fãs de RBD vão à loucura com retorno das músicas nas plataformas de streaming

04/09/2020 | 12:11



Os fãs de RBD não estão sabendo lidar com as novidades que estão surgindo! Isso porque, após oito anos, todos os nove álbuns de estúdio do grupo mexicano voltaram a ser disponibilizados nas plataformas de streaming na última quinta-feira, dia 3!

Desde 2012 fãs pedem o retorno das músicas às plataformas digitais. Foram disponibilizados os álbuns Rebelde, Celestial, Nuestro Amor, Empezar Desde Cero e Para Olvidarte de Mí, além do álbum em inglês Rebels e dos CDs em português Rebelde Edição Português, Nosso Amor Rebelde, Celestial Versão Português.

O grupo também liberou em seu novo canal oficial do YouTube, o RBD Oficial, os clipes de músicas como Rebelde, Ser o Parecer, Nuestro Amor e Sálvame. O canal, inclusive, ganhou o prêmio YouTube Silver Creator por ter mais de 100 mil seguidores antes mesmo do lançamento.

Mas não é para menos, né? Os fãs do grupo estão tomando conta das redes sociais desde o lançamento dos álbuns nas plataformas de streaming! No Twitter, assuntos relacionados ao RBD se tornaram os mais comentados no Brasil.

Sextou com todos os álbuns de RBD no Spotify e feriado chegando OBRIGADA, DEUS, PELA TRIPLA OPORTUNIDADE, disse um internauta.

Estamos em primeiro lugar no Top Brasil e Top Mundial no Twitter com a hashtag #RBDSALVAMEDEL2020!, avisou um dos maiores fã-clubes do grupo no Brasil.

Como prestar atenção na aula com minha mãe ouvindo RBD?, escreveu uma fã.

Nas redes sociais, os ex-integrantes Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni e Christopher Von Uckermann agradeceram todo o apoio que estão recebendo. Porém, quem chamou atenção mesmo foi Alfonso Herrera. O motivo? Ele foi o único do grupo que não havia se pronunciado ainda!

- Muitas felicidades. Vocês conseguiram, disse ele, em campanha do Spotify, comentando as diversas campanhas feitas por fãs desde o fim do grupo. O ator também pede ao filho para dizer felicidades, sem mostrar o rosto do garoto.

Vale dizer que as especulações sobre uma suposta reunião do grupo começaram em dezembro de 2019, quando Anahí, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Von Uckermann e Alfonso Herrera se reuniram para desejar um feliz 2020 aos fãs.

Que 2020 seja cheio de surpresas que alegrem seu coração!, disse Dulce María.