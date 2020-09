Johnny Depp estaria se envolvendo com estrela de reality show que é 24 anos mais nova

04/09/2020 | 12:10



Apesar de toda a confusão envolvendo sua ex-esposa, Amber Heard, parece que Johnny Depp encontrou um novo amor! Segundo informações do Daily Mail, o astro, de 57 anos de idade, estaria em um relacionamento com a modelo alemã Sophie Hermann, de 33 anos. De acordo com fontes, ambos se encontraram no hotel The Corinthia, localizado em Londres, onde a top mora.

Ambos teriam se conhecido no começo do ano e um veículo alemão deu os seguintes detalhes:

Sophie deixou o seu número de telefone em um pedaço de papel e o colocou entre as cordas da guitarra dele e, depois, o casal teria se falado bastante pelo telefone.

A beldade é conhecida por ter participado de Made in Chelsea, um reality show que mostra o dia a dia de influenciadores e suas viagens ao redor do mundo. Com diversas temporadas, Sophie participou da produção entre idas e vindas.

Lembrando que, além do polêmico divórcio com Amber, Depp se envolveu em outra batalha judicial contra um tabloide inglês que cravou o ator como um espancador de esposas. Desde então, ele tem tentado provar no tribunal que nunca agrediu a sua ex.