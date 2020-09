Educação de jovens e adultos está com matrículas abertas em Santo André

Matheus Moreira

Especial para o Diário



04/09/2020



A EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santo André está com inscrições abertas até o dia 18 de setembro para turmas que terão início ainda neste semestre. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as aulas deste ano serão realizadas de forma remota. Serão disponibilizadas atividades impressas que poderão ser retiradas pelo aluno na unidade de preferência.

Estão abertas as matrículas para EJA II, que corresponde ao período entre o sexto e nono do Ensino Fundamental, e também para a EJA II - FIC (Educação de Jovens e Adultos com Formação Inicial Continuada), que oferece cursos integrados a formação profissional.

Quem decide cursar a EJA II juntamente com uma formação profissional pode escolher uma entre as cinco áreas de atuação oferecidas: alimentação, imagem pessoal (cabeleireiro, por exemplo), informática, construção civil e administração. Ao escolher uma delas, o aluno irá se aprofundar em quatro ocupações, cada uma com duração de seis meses.

Quem optar por alimentação, por exemplo, vai cursar auxiliar de cozinha, depois confeccionador de produtos de confeitaria para cafeterias, em seguida confeiteiro e, por último, auxiliar de padeiro, além das matérias da base comum, como português, matemática, entre outras.

As turmas da EJA estão sendo formadas em 19 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e nos cinco Centros Públicos de Formação Profissional (CPFP) da cidade: Valdemar Mattei, na Vila Pires; Armando Mazzo, no bairro Príncipe de Gales; Júlio de Grammont, no Parque Andreense; Miguel Arraes, no Jardim Cristiane; e João Amazonas, em Capuava.

Também estão abertas, até 30 de setembro, as matrículas para a EJA I, que corresponde ao período entre o segundo e o quinto ano do Ensino Fundamental.

A Secretaria de Educação espera preencher cerca de mil vagas disponíveis na Educação de Jovens e Adultos. Para se inscrever é preciso ter mais de 15 anos e ir até a Emeief ou CPFP mais próximo, munido de RG, comprovante de residência e de escolaridade.

As inscrições para a EJA, no entanto, são contínuas. Quem fizer o cadastro no decorrer do ano será contatado no próximo período de matrículas.