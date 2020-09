TV Aparecida completará 15 anos e terá novas atrações

04/09/2020 | 10:39



A TV Aparecida completará 15 anos de existência no mês de setembro e decidiu fazer uma grande reformulação para comemorar o aniversário. A emissora alcança 612 municípios brasileiros, 26 capitais e o Distrito Federal. No YouTube, são mais de dois milhões de inscritos no canal e 2,6 milhões no Facebook.

"Estamos felizes em apresentar muitas novidades para o público da TV Aparecida neste mês tão especial para nós. São programas, como os demais que já temos em nossa grade, que prezam pelo bom conteúdo, produzidos com dedicação e profissionalismo. Nossa intenção com as mudanças na grade noturna é aproximar ainda mais o telespectador do nosso jeito de falar da fé e da vida, de um modo que converse diretamente com ele, em uma linguagem simples, acolhedora e alegre", afirma o diretor de programação da TV Aparecida, Alan Patrick Zuccherato.

Lançada em 8 de setembro de 2005, a emissora faz transmissões do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Entre os destaques das estreias que o canal católico preparou está o programa de turismo Viagem Cultural,com apresentação de Rodrigo Ruas, o Visita na Roça comandado por Luiz Henrique e padre Paulo Morais, e o De Papo com Amanda Françozo, nas noites de quarta-feira. O primeiro programa vai ao ar no dia 16, às 21h15, abrindo a temporada de entrevistas com personalidades de diferentes segmentos, feitas pela apresentadora Amanda Françozo.

E sob o comando do padre Antonio Maria, no dia 19, às 15h, estará o Sábado com Maria. O religioso receberá no palco cantores consagrados e novos talentos para entrevistas e apresentações musicais.