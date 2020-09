Maya? Zarah? Simone decide trocar nome da filha e deixa fãs confusos

04/09/2020 | 10:10



No dia 3 de agosto de 2020, Simone, da dupla com Simaria, anunciou sua segunda gravidez! A cantora, que já é mãe de Henry e espera um bebê fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, vive compartilhando vários momentos de sua gestação nas redes sociais.

A sertaneja, aliás, já realizou uma live para descobrir qual é o sexo de seu segundo bebê! Com a presença de Whindersson Nunes, a cantora revelou que está esperando uma menina! Em seguida, ela logo informou que a pequena iria se chamar Maya.

Mas agora, parece que ela já mudou de ideia! Pois é. Segundo informações da Glamour, a sertaneja depois mudou para Zarah, mas novamente demonstrou insegurança com o nome. O Instagram oficial da bebê, que antes estava com o nome de Maya Diniz, agora diz nome indefinido.

Os fãs ficaram confusos e logo comentaram:

Cadê o nome da princesa?, disse uma pessoa.

Gente, nome indefinido, entendendo mais nada, escreveu outra.

Alguns fãs, porém, apoiaram Simone e Kaká:

Vocês têm até o nascimento para decidir. Sigam sem pressa e sem cobrança. O importante é vir com muita saúde.