MME aprova três projetos de investimento sobre biocombustíveis como prioritários

04/09/2020 | 09:32



A Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritários três projetos de investimento na atividade de produção e estocagem de biocombustíveis e de sua biomassa. As Portarias estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 4.

O primeiro é o "Projeto Prioritário de Canaviais para Etanol nº 2", de titularidade da empresa Raízen Energia S.A. Também foi aprovado como prioritário o Projeto "Investimentos em plantio, manutenção, e melhoria do canavial, destinada à produção de etanol - relativa às safras 2020, 2021 e 2022", de titularidade da empresa Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.

O terceiro é o projeto "Manutenção da produção de Cana-de-Açúcar relativa ao 3º e 4º trimestres da Safra 18/19; às Safras de 19/20 e 20/21; e ao 1º, 2º e 3º trimestres da Safra 21/22, destinada à produção de Etanol nas unidades Barra Grande, São José e Quatá", de titularidade da empresa Açucareira Quatá S.A.