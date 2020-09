Sasha Meneghel diz que já se formou em moda e namorado brinca com amigo: Vou te ajudar a conquistar sua paquita

04/09/2020 | 09:10



Sasha Meneghel e o namorado, o cantor João Figueiredo, deram o que falar nas redes sociais na última quinta-feira, dia 3!

A filha de Xuxa e Luciano Szafir, de 22 anos de idade, aproveitou a madrugada para responder algumas perguntas e curiosidades dos seguidores. Ela, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, e passa a quarentena por causa da pandemia do coronavírus com a mãe no Rio de Janeiro, disse que finalmente se formou na universidade de moda, mesmo após as aulas presenciais terem sido canceladas.

As últimas aulas e a entrega do meu TCC foram online, mas graças a Deus eu me formei, comemorou ela, ao falar sobre o curso de Designer de Moda na Parsons School of Design.

Enquanto isso, o namorado da beldade, o cantor gospel João Figueiredo chamou a atenção por interagir com os seguidores do Twitter. Após brincar que usa o xampus infantis de Xuxa, João mostrou bom humor ao mandar uma mensagem para um internauta que pediu conselhos amorosos.

Eu estou apaixonado, só não sei como passar pra segunda fase, disse o rapaz.

Vem na DM, famos fazer um passo a passo, disse João.

Meu Deus, João, você conquistou a filha da Xuxa, não existe outra pessoa melhor que você para ensinar, respondeu o internauta.

Viu? Vou te ajudar a conquistar a sua paquita, declarou o cantor, relembrando das assistentes de palco de Xuxa.

João e Sasha assumiram o namoro em abril deste ano, durante o período de isolamento social. Nas redes sociais, eles frequentemente trocam declarações e fotos.