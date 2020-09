Bolsas da Ásia fecham em baixa após tombo em NY; ações de tecnologia pressionam

04/09/2020 | 07:07



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa generalizada nesta sexta-feira, 4, após os mercados acionários de Nova York sofrerem um tombo ontem, num dia de realização de lucros que penalizou principalmente o setor de tecnologia.

Na China continental, os índices acionários ficaram no vermelho pelo terceiro dia seguido, com quedas de 0,87% do Xangai Composto, a 3.355,37 pontos, e de 0,49% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.290,49 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio, a 23.205,43 pontos, também em meio à aproximação do tufão Haishen, enquanto o Hang Seng recuou 1,25% em Hong Kong, a 24.695,45 pontos, o sul-coreano Kospi se desvalorizou 1,15% em Seul, a 2.368,25 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, e o Taiex registrou perda de 0,94% em Taiwan, a 12.637,95 pontos.

Wall Street sofreu perdas acentuadas ontem, em especial no segmento de tecnologia, à medida que investidores embolsaram lucros após os sucessivos recordes de fechamento do S&P 500 e do Nasdaq.

Apenas a Apple despencou 8,1% na quinta-feira, o que acabou respingando em ações de fornecedores asiáticos do fabricante do iPhone nos negócios de hoje. No Japão, os papéis da Sharp e da Murata Manufacturing caíram 0,65% e 1,56%, respectivamente. No mercado taiwanês, a ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company teve baixa de 1,61%. E em Hong Kong, a AAC Technologies recuou 2,14%.

Na Oceania, a bolsa australiana sentiu ainda mais o impacto de Nova York, encerrando sua pior sessão desde 1º de maio. O S&P/ASX 200 caiu 3,06% em Sydney, a 5.925,50 pontos, também pressionado por ações de tecnologia. (Com informações da Dow Jones Newswires).