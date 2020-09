10 dicas para deixar sua casa mais inteligente

Marcella Blass

Do 33Giga



04/09/2020 | 06:48



Com as tecnologias mais acessíveis, já é possível ter uma casa inteligente sem precisar investir uma pequena fortuna. Automatizar sua residência pode garantir não apenas mais conforto e segurança, mas também uma grande economia de energia.

Confira, a seguir, algumas dicas básicas de como começar e quais são os dispositivos à disposição no mercado que vão te ajudar nessa jornada de transformar a sua casa em uma smart home.

Boa conexão com a internet

Este é um ponto básico para ter uma casa inteligente funcional e que não vai dar dores de cabeça. Aqui, é preciso se atentar não apenas à contratação de um bom pacote de internet, mas à compra de um roteador de qualidade e que cumpra bem a sua função. Se atentar ao posicionamento desse equipamento também determinante. Quando colocado em um ambiente central da casa, por exemplo, ele terá mais facilidade de distribuir o sinal de maneira uniforme para todos os cômodos.

Ecossistema em comum

Antes de buscar os produtos que vão automatizar a sua casa, é importante definir um ecossistema. Isso quer dizer que o ideal ter um dispositivo com assistente de voz, por exemplo, que vai permitir que todos os outros equipamentos conversem bem entre si. Atualmente, as opções mais famosas no mercado são o Echo (com a simpática Alexa, da Amazon) e o Google Home. Com isso definido, você pode partir às compras de tecnologias que sejam compatíveis com seu ajudante de preferência.

Vá com calma

A visão de uma casa inteligente pode ser empolgante, mas essa animação também leva às famosas compras por impulso. Por isso, o melhor dos cenários é escolher um cômodo da casa para focar primeiro. Dessa forma, você vai ter a chance de entender o que nesse ambiente pode ser automatizado, quais são as tecnologias à disposição, as melhores fabricantes e os produtos que mais fazem sentido de acordo com o seu objetivo e orçamento.

Iluminação

As lâmpadas costumam ser o ponto de partida de quem busca por uma casa mais inteligente. Elas têm preços mais acessíveis e já podem causar grande diferença no dia a dia do usuário. Esses dispositivos Wi-Fi permitem não apenas ligar e desligar as luzes sem acessar um interruptor, mas selecionar a tonalidade e a intensidade da iluminação e programar horários específicos para ela acender e apagar sozinha. Alguns modelos – como a Smart Lâmpada Wi-Fi, da Positivo, testada pelo 33Giga neste link – ainda permitem ter um consumo de energia ajustável e reduzido em relação às lâmpadas tradicionais.

Tomadas

As tomadas inteligentes não têm segredo e podem trazer um alto nível de automação para a sua casa. Esses acessórios vão se conectar ao Wi-Fi e te ajudar a controlar não apenas o consumo de energia de forma geral (e ter acesso a relatórios de desempenho e economia), mas os período em que determinados aparelhos ficarão ligados à energia. Com isso, você pode programar o horário em que a cafeteira vai começar a preparar o seu café, por exemplo. Todo controle é feito por meio dos aplicativos de cada fabricante, mas algumas tomadas (mais sofisticadas) já são compatíveis com os dispositivos de voz da Amazon e do Google.

Segurança

Apostar em uma fechadura inteligente (smart lock) vai permitir que você abandone os chaveiros e nunca mais perca suas chaves. Com esses dispositivos, é possível destrancar portas usando biometria, reconhecimento facial, senha e o seu smartphone. Eles ainda facilitam o controle de acesso e bloqueio da casa mesmo à distancia. A dica aqui é buscar por opções que tenham bateria própria, para os casos de queda de energia.

Proteção para a família

As câmeras de segurança tradicionais são bastante complexas em questões de uso e instalação. Já as inteligentes podem ser conectadas e colocadas em ação em poucos minutos. As especificações desses aparelhos vão variar de modelo para modelo, mas boa parte das opções do mercado faz gravações em alta resolução, tem visão noturna e áudio bidirecional, além de ângulos entre 180º e 360º, tudo com transmissão em tempo real para o aplicativo do fabricante. Dessa forma é possível monitorar dentro e fora de casa mesmo à distância.

Faxina

Um dos queridinhos da internet é o robô aspirador de pó. Eles são responsáveis por otimizar a limpeza do chão de toda a casa. Por meio de sensores que mapeiam cômodos e obstáculos, esses equipamentos se encarregam de fazer a limpeza – os mais modernos passam até pano úmido –, dispensar a sujeira no local recomendado e voltar sozinhos para a sua base de carregamento quando a faxina estiver finalizada. O ponto negativo é que o preço dessa tecnologia no Brasil ainda é alto, com valores iniciais na faixa de R$ 500.

Armazenamento de alimentos

O mercado já tem algumas opções de geladeiras inteligentes e com conexão à internet. O eletrodoméstico ganhou uma série de funcionalidades para facilitar a vida da casa, entre elas fazer listas de compras, pesquisar receitas de acordo com o que tem estocado e até regular a própria temperatura. Modelos mais sofisticados ainda têm câmeras internas, que permitem ao usuário visualizar pelo smartphone tudo o que têm armazenado.

Máquinas de lavar roupas

A possibilidade de controlar a máquina de lavar à distância pode ser um grande facilitador para a rotina de quem trabalha fora. Os modelos inteligentes desses eletrodomésticos podem ser controlados via aplicativo, com a possibilidade de personalizar o ciclo de acordo com o tipo de roupa (delicada, infantil, sintéticos etc), definir modos de lavagem, a temperatura da água e muito mais, tudo à distância.