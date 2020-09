Semana do Brasil tem descontos de até 80% em comércios e bancos

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 00:06



Criada pelo governo federal com o intuito de aquecer o comércio em período de ‘entressafra’ de datas comemorativas e desovar estoque para que a indústria produza mirando o Natal, a Semana do Brasil, que chega à sua segunda edição, vai até o dia 13. Apesar de ainda ser desconhecida por parte dos consumidores, a iniciativa promete descontos de até 80% em comércios de shoppings, de rua e em bancos.

O intuito da campanha também é celebrar a Independência do Brasil e criar tradição de descontos nos moldes da Black Friday. Para receber promoções, basta inserir e-mail no site semanadobrasil.com/. “A ideia é dar um fôlego até o fim do ano para o comerciante, já que é uma data que cria uma possibilidade de vendas”, afirmou o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) Pedro Cia Junior, que estima incremento de 5% no comércio.

O presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura, crê em aumento um pouco maior, de 5% a 10%, mas, não fosse a pandemia do novo coronavírus, as vendas poderiam ser melhores. “A economia ainda não está em situação normal, a previsão é a de que o ano que vem seja melhor. Hoje, o consumidor está mais racional, preocupado com o futuro, então o consumo não é muito intenso.”

Todos os shoppings da região aderiram à iniciativa e oferecem opção de drive-thru para retirar no local, e quase todos têm delivery. Em Santo André, no Grand Plaza Shopping, além dos descontos nas lojas físicas há ofertas especiais nas compras pelo ON Stores, e-commerce do shopping. Com o cupom Brasil, compras acima de R$ 300 geram crédito de R$ 100. O Shopping ABC e o Atrium também aderiram, sendo que neste último, a campanha conta também com cardápio de pratos brasileiros em promoção.

Em São Bernardo, no Shopping Metrópole, a ação atinge cerca de 50 lojas, e há catálogo por hiperlink via WhatsApp e Instagram para compras no site. Os três comércios que mais se destacarem ganharão vale-compras para usarem no próprio local. No Golden Square também há também a possibilidade de retirada nos armários inteligentes. O São Bernardo Plaza Shopping oferece para os lojistas entrega de produtos um raio de até 30 quilômetros, em uma hora ou até no mesmo dia, no caso de compras feitas antes das 17h.

O ParkShopping São Caetano realiza a tradicional liquidação do lápis vermelho. O Praça da Moça, em Diadema, e o Mauá Plaza Shopping, assim como os demais, prometem descontos de até 70%.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), 16 instituições financeiras participarão da ação. Entre elas estão a Caixa, com tarifas de 1,99% a 2,79% ao mês para crédito pessoal, e o Banco do Brasil, com produtos e serviços com até 80% de desconto.

ORIENTAÇÕES

Mesmo com as liquidações, o advogado especialista em direito do consumidor Jairo Guimarães, aconselhou os consumidores a se atentarem à procedência dos sites na hora das compras, além de “pesquisar bastante para não cair em uma operação de marketing que não ofereça desconto efetivo.”

Vale verificar se o site tem o https antes do endereço, que comprova que é seguro, verificar se há erros de português e também acessar a lista negra de empresas fraudulentas do Procon-SP.