INSS notifica pelos Correios quem teve revisão aprovada

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 00:06



O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) avisou que vai começar a notificar segurados que tenham conseguido revisão administrativa de benefícios por meio de carta enviada pelos Correios. Os trabalhadores da estatal, no entanto, estão em greve desde 17 de agosto. Embora não tenha justificado que seja por esse motivo, mas devido ao “avanço das comunicações digitais em meio à pandemia”, a empresa irá disponibilizar o conteúdo dessas correspondências de forma digital por meio do aplicativo dos Correios.

Segundo o INSS, em todo o País 1,7 milhão de pessoas serão notificadas pela carta de cumprimento de exigência. “É preciso que os beneficiários fiquem atentos, pois, após o recebimento da correspondência, terão 60 dias para enviar, preferencialmente pelo Meu INSS, a documentação solicitada”, afirma, em nota. Quem não conseguir fazer o envio pelo aplicativo deve agendar o cumprimento destas exigências em agência do INSS pelo telefone 135.

No Grande ABC, segundo o sindicato dos trabalhadores dos Correios, a greve segue com adesão em torno de 80% dos 1.200 funcionários. A categoria aguarda data para que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) realize o julgamento da paralisação e defina o dissídio coletivo.

AUXÍLIO-DOENÇA

Com a pandemia do novo coronavírus, o INSS fechou agências, deixou de realizar perícias médicas e antecipou o auxílio-doença, mas no valor de um salário mínimo. Com isso, aqueles que têm direito a benefício maior e receberam adiantamento para se afastarem do trabalho até 2 de julho, receberão a diferença em outubro. Não será preciso fazer novo requerimento.