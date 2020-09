Rodrigo Souza projeta volta à equipe depois de cumprir suspensão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 23:59



Destaque e grata surpresa na campanha do São Bernardo FC na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2, o volante Rodrigo Souza cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 contra o Taubaté, domingo, no Vale do Paraíba. Entretanto, para a partida de segunda-feira, contra o Juventus, na Rua Javari, o camisa 5 estará de volta e, relembrando o primeiro encontro entre Tigre e Moleque Travesso, que terminou com triunfo aurinegro por 1 a 0, falou sobre as dificuldades que a equipe encontrará.

“É novo campeonato, mata-mata, jogo que não podemos dar bobeira. Sabemos da qualidade que o Juventus tem jogando em casa. Jogamos lá na primeira fase e tivemos bastante dificuldade, mas conseguimos sair com a vitória. Eles têm as qualidades deles, mas também temos as nossas. Então é trabalhar firme para conseguir sair com um bom resultado já dessa primeira partida”, destacou Rodrigo Souza, que foi substituído por Diego Lopes em Taubaté. “Aproveitei para trabalhar e descansar”, disse, se referindo às atividades durante a suspensão.