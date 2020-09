Desafio cria canal para facilitar inscrição

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 00:01



A organização do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) disponibilizou número de telefone para que os candidatos possam tirar dúvidas sobre o processo de inscrição. Por meio do 4435 8133, estudantes, responsáveis e professores podem obter informações e comunicar qualquer dificuldade que estejam tendo. O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.



Por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, neste ano, ao contrário das 13 edições anteriores, todo o processo de inscrição é feito virtualmente, por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao – basta apontar a câmera do celular para o QR Code ao lado para ser direcionado automaticamente para a página de inscrição. O melhor texto vale uma bolsa de estudos integral na USCS.



Josiana Abraão, coordenadora do Desafio de Redação, destaca que a ferramenta “é mais uma facilidade para que as pessoas tenham auxílio com relação ao cadastro do participante e também o envio de seus textos”. O prazo para realizar a inscrição e enviar a redação é dia 30 de setembro.



A coordenadora lembra que “os professores também podem realizar o cadastro dos alunos e enviar os textos elaborados por eles”. A alternativa, segundo Josiana, tem o intuito oferecer facilidade para os estudantes que não tenham pacote de dados de internet acessar o hot-site do Desafio, redigir e enviar o material, além de auxiliar também os que sentirem dificuldades no processo.



Podem participar do Desafio de Redação alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas.



Além da bolsa de estudo para o melhor texto do concurso, donos de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets. A melhor torcida dos colégios participantes leva premiação no valor de R$ 3.000. Professores também podem mandar seus textos. Quem participar concorrerá com outros docentes e a melhor redação ganha como premiação um notebook.



O vencedor será anunciado no dia 16 de novembro, com transmissão ao vivo pela DGABC TV, que pode ser acessada pelo site do jornal (www.dgabc.com.br). O concurso é uma realização do Diário e da USCS, e tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais.