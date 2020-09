São Caetano lança ‘Sócio Azulão’ para aproximar torcedor

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 23:58



A nova gestão do São Caetano anunciou ontem a primeira grande ação com objetivo de dar novos ares ao clube. Assim, lançou o Sócio Azulão, programa que oferece vantagens e benefícios na tentativa de resgatar a torcida azulina, que por tanto tempo lotou o Estádio Anacleto Campanella no início dos anos 2000.

“Queremos aproximar a torcida do clube, dessa nova gestão, e trazer benefícios para o São Caetano e para o torcedor”, resumiu Paulo Francisco Henriques Fernandes, um dos sócios que gerem o Azulão.

Serão três opções de pacote a ser adquirido através do www.socioazulao.com.br. O mais simples, denominado Bronze, custará a partir de R$ 14,90 por mês e dará acesso a 50% de desconto nos ingressos dos jogos, plano adicional para duas crianças, acesso ao clube parceiro de vantagens, 10% de desconto na loja oficial, promoções e experiências exclusivas e um cartão personalizado. O intermediário, Prata (a partir de R$ 29,90 por mês), tem como diferenças o acesso irrestrito às arquibancadas descobertas, 15% de desconto na loja do clube e um kit de boas-vindas. Já o topo de linha, Ouro (R$ 49,90 mensais), oferece ainda acesso livre às arquibancadas cobertas e 20% de desconto na loja azulina.

Os 100 primeiros torcedores que se associarem terão totens na arquibancada do Anacleto Campanella para o jogo da volta contra o Monte Azul, sexta-feira, dia 11, pelas quartas de final da Série A-2 do Paulista.

O clube parceiro de vantagens oferece descontos de 2% até 80% para grandes marcas, empresas de serviços, até instituições de ensino (incluindo a USCS, outras universidades e escolas de idiomas). No total, são 182 parceiras.



Time faz primeiro jogo das quartas de final

O Estádio Otacília Patrício Arroyo será palco hoje da abertura das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Será onde o São Caetano vai desafiar o time da casa, Monte Azul, a partir das 15h (com transmissão do SporTV), no duelo de ida por uma vaga nas semifinais. Dono da segunda melhor campanha da primeira fase, o time do Grande ABC espera manter o embalo, já que vem de cinco vitórias seguidas (duas antes da paralisação por conta da pandemia e três depois do regresso da competição estadual).

Recém-chegado e já com um gol na conta, o atacante Joel projeta duelos complicados. “Expectativa de dois jogos bem difíceis. O Monte Azul sofreu com a parada também, mas tem um time muito bem qualificado (se classificou em sétimo). Temos a vantagem do jogo de volta em casa e tentaremos voltar de lá com um resultado favorável para nós. O objetivo é manter o foco e que isso irá refletir como foi na primeira fase”, declarou.

O forte calor será outro adversário do Azulão. A previsão é de 36ºC para hoje.