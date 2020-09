Palacio à procura de vice em S.Caetano

Raphael Rocha



04/09/2020 | 00:01



Pré-candidato a prefeito de São Caetano pelo PSD, Fabio Palacio intensificou nos últimos dias discussões para composição de sua chapa. A ideia inicial era atrair o empresário Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Mas Saul está filiado ao PSD de São Paulo. Alternativas foram colocadas à mesa. Uma delas, com conversas iniciadas, foi atrair Thiago Tortorello, atualmente pré-prefeiturável do PRTB ao Palácio da Cerâmica. Emissários foram enviados com a proposta – Palacio teria um Tortorello em sua dobrada. Mas Thiago, recentemente, assinou documento no qual se compromete a não abrir mão da pré-candidatura. Outro debate é em torno da família Pinheiro, que já declarou apoio ao pessedista. Com a situação jurídica do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) considerada frágil, os articuladores da pré-campanha de Palacio voltaram a pesar para que Paulinho Pinheiro (DEM), filho do ex-gestor, seja o vice. Paulinho sequer queria ser candidato a vereador, muito menos a vice. A terceira opção é Graça Pinheiro (DEM), mulher do ex-prefeito. A definição deve sair semana que vem, às vésperas da convenção.

BASTIDORES

Porta fechada

Esta coluna mostrou ontem que o policial militar Fábio Telles anunciou que vai se filiar ao PRTB para disputar uma das cadeiras na Câmara de São Bernardo – como militar, pode oficializar seu ingresso em legenda durante a convenção. Porém, o presidente do partido na cidade, Marcos Thomazini, assegurou que não há espaço para Telles dentro da legenda como pré-candidato a vereador. “Eu gosto do Fábio, é um bom menino. Eu cheguei a apresentá-lo ao grupo, mas houve resistência. Então, fechei minha chapa (de pré-candidatos a vereador) no dia 4 de abril, quando encerrou a janela eleitoral. Minha chapa está completa, e eu precisando, inclusive, decidir se vamos retirar alguém. Não tem como inclui-lo agora. O timing dele, infelizmente, passou”, disse Thomazini. O partido aposta as fichas em Paulo Chuchu (PRTB), assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Aliado

O ex-prefeito Luiz Marinho (PT), pré-candidato majoritário em São Bernardo, anunciou que a Rede Sustentabilidade, criada pela ex-senadora petista Marina Silva, estará no arco de aliados na campanha deste ano. Vai se somar ao PTB (que indicou a vice, a advogada Ana Paula Lupino), Solidariedade, PCdoB, PDT e PL.

Ameaça

Ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson disse que não vai admitir que a advogada Ana Paula Lupino (PTB) seja vice do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) na eleição em São Bernardo – o anúncio foi feito em sua conta no Twitter. A cúpula da campanha de Marinho, porém, se respalda no compromisso firmado pelo presidente paulista do PTB, deputado estadual Campos Machado, que referendou a aliança.

Ação no STF

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, prestem informações sobre os motivos pelos quais as Forças Armadas foram destacadas para agir em terras indígenas. Eles terão cinco dias para a manifestação. O processo contestando tal medida foi feito pelo PV nacional, assinado pela advogada Vera Motta, de São Bernardo.

Avante oficializado

O Avante de São Caetano realizou ontem sua convenção, oficializando apoio à tentativa de reeleição do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). A legenda conta com medalhões da política local, como Aparecido Viana (empresário do ramo imobiliário que foi candidato a vice-prefeito em 2016), Marquinho Tortorello (ex-deputado estadual) e Gilberto Costa (ex-vereador). Governistas acreditam ainda que Rodrigo Sodré, filho do conhecido empresário Evando Sodré, pode surpreender.

Vai ou não vai?

O PDT de Rio Grande da Serra quer fazer sua convenção neste fim de semana, para oficializar o apoio à pré-candidatura a prefeito do ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos). Porém, o impasse está instalado. Isso porque o coordenador regional do partido, Júnior Orosco, ingressou com intervenção do diretório local por não seguimento de orientação partidária – de dar suporte à vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD), indicada pelo governo na corrida eleitoral.