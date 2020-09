Avenida na Vila São Pedro sofre com descaso da Sabesp

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 00:01



Há pelo menos cinco anos, a Avenida Dom Pedro de Alcântara, na Vila São Pedro, em São Bernardo, sofre com entupimento de bueiros. Moradores e comerciantes da região relatam que a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) aparece no local para fazer reparos, mas apenas com soluções paliativas. Em seguida, a água volta a minar das tampas e escorre pelas calçadas, trazendo mau cheiro e risco de contaminação.



O problema é incógnita para os moradores e comerciantes. O transtorno começa na esquina da Rua da Comunidade com a Avenida Dom Pedro de Alcântara, com o primeiro bueiro entupido. Dá para ver o lixo transbordando na água suja que sai do reservatório. O segundo ponto é do outro lado da avenida, na junção com a Rua Família Gaudêncio, com outro bueiro escoando água sem parar. Os resíduos a céu aberto escorrem até o terceiro bueiro, na altura no número 244 da avenida, onde os moradores até colocaram madeiras para sinalizar sobre o problema e um pequeno buraco foi aberto recentemente pela Sabes para drenar a água.



Segundo comerciante que está há 25 anos estabelecido na avenida, que prefere não se identificar, os problemas com saneamento são constantes no local e existem há pelo menos cinco anos. Os moradores explicaram que há seis meses a via foi interditada justamente para obras na rede de esgoto do local. Porém, não houve nenhuma melhora. “Parece uma causa perdida. Na época, eu me lembro que funcionários da Sabesp comentaram que havia muito entulho, o que prejudicava toda rede”, declara o comerciante.



Moradores que andam pelo local passam pelos três trechos com dificuldades, principalmente por terem que desviar dos vazamentos e tomar cuidado com o intenso movimento de carros da avenida. Este é o caso da aposentada Joana Rodrigues, 69 anos. Ela reside no bairro sozinha e, frequentemente, precisa ir até mercados ou açougues e acaba passando pela avenida. “Principalmente para os idosos, a dificuldade é enorme. Podemos escorregar e se machucar muito feio, além disso, o problema dos comerciantes precisa ser resolvido, o cheiro fica horrível”, conta.



Outro comerciante do local, que também não se identificou, reclamou que, em alguns pontos, a água acaba invadindo ou vindo de comércios da própria avenida. “Parece que eles (Sabesp) tentam desentupir, mas nunca conseguem. Semana sim, semana não, eles estão aqui, fazem furos em alguns pontos para ver se conseguem drenar a água, mas nunca resolve. Dias depois o problema volta”, lamenta o comerciante e morador da região. “Sorte que a chuva deu uma trégua, caso contrário, piorava tudo”, avalia.



RESPOSTAS

A Sabesp informou que será necessário a substituição de cerca de 20 metros da rede coletora do local. “Como trata-se de serviço complexo, em via de tráfego intenso, foi necessário planejamento, materiais e equipamentos específicos, incluindo a solicitação de apoio do Departamento de Engenharia de Trânsito”, explica a estatal. Os serviços tiveram início ontem, com a presença da equipe de reportagem do Diário, e a previsão é que seja concluído hoje.



A Prefeitura de São Bernardo ressaltou que a Sabesp estava realizando trabalhos e vistorias no local para executar serviços como a desobstrução da rede e que ainda ainda não havia sido finalizado.