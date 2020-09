Chico Sapateiro, Mascotto, André Ritucci

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/09/2020 | 00:01



Menino, na várzea do Rio Tietê, em São Paulo, Luiz Guereschi forjava o ferro para pipas de olaria na oficina do pai. Em 1947 vem para São Bernardo em companhia de irmãos, alugam um terreno à Rua João Basso e montam uma oficina de carpintaria e ferraria e começam a atender as olarias da região.

Fonte: biografia de Luiz Guereschi, que acompanha a lei nº 3139, de 22-7-1988, que dá seu nome a praça pública de São Bernardo.

-----

A foto de hoje a ilustrar a II Semana São Bernardo 2020, trata de um ângulo novo do antigo Largo da Matriz, imagem colorida pelo professor Mauricio Cecatto.

O coreto com os meninos encobre a capelinha da Boa Viagem. A rua em questão é a Marechal Deodoro, com a padaria Royal à esquerda, na esquina com a Rua Padre Lustosa, e o casarão do Chico Sapateiro, na esquina oposta, da Marechal com a Rua Rio Branco.

Cecatto informa que o casarão onde Chico Sapateiro viria a montar sua sapataria pertencia à família Mascotto, sogros do André Ritucci. Já a propriedade do armazém dos Ritucci era do Chico. Houve uma troca.

Chico Sapateiro veio para a frente da igreja, neste casarão da foto, que tinha um degrau muito alto e escadas para o pavimento superior. Já o terreno do bar era plano, o que facilitava a locomoção do André Ritucci.

AS

Olaria de Abrão Salotti – Estrada de São Bernardo Velho, sem número.

Este exemplar de tijolo foi recolhido por Vicente D’Angelo na casa pertencente ao Adib Riskalla, na Rua Santa Filomena. Ali, na década de 1950, a professora Regina Dulce Donadelli mantinha um curso de Admissão ao ginásio.

Elexina D''Angelo mediu o tijolo com as iniciais de Abrão Salotti: 24 x 11,5 x 5,6 cm.

Diário há meio século