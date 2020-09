Mauá vai auditar contrato de transporte público municipal

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 18:46



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) afirmou que a Secretária de Transportes já abriu processo administrativo para instalar auditoria no contrato de transporte público municipal com a Suzantur, empresa que opera o sistema em regime de monopólio. A prefeitura entrou na Justiça para obrigar a empresa a colocar 100% da frota de ônibus em circular, pedido aceito a segunda-feira (1º). A Suzantur recorreu e agora tem até sexta-feira (5) para atender a essa determinação. Caso a empresa não coloque 100% dos ônibus em circulação há previsão de multa diária no valor de 200 tarifas cheias (R$ 5,30 reais), ou seja, R$ 1.060 reais por viagem não realizada.

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (3), Atila afirmou que com a retomada das atividades econômicas e o retorno de grande parte dos colaboradores ao trabalho, não há justificativa para manter a frota reduzida à 60%, conforme foi determinado por decreto, em todas as cidades da região, em março. "Naquela ocasião fui contra, na fui vencido pelo voto dos outros prefeitos do Consórcio Intermunicipal. Agora, manter as coisas assim é colocar a população em risco e um crime contra a saúde pública", argumentou.

Atila afirmou, ainda, que a administração analisa a possibilidade de quebrar o monopólio da empresa na cidade. Essa, inclusive, foi uma de suas promessas de campanha. "Não pudemos fazer isso antes porque nos foi tomado um ano e meio de mandato", justificou, se referindo aos dois episódios de em que foi afastado do cargo por ser preso, em decorrência das Operações Prato Feito e Trato Feito, da Polícia Federal, em maio e em dezembro de 2018. A Justiça determinou que a Suzantur coloque 100% dos ônibus da frota em circulação até a sexta-feira, sendo que até amanhã, dia 04, ao menos 80% já devem estar circulando.