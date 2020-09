Angélica comemora o aniversário de Luciano Huck e compartilha foto inédita ao lado da família

03/09/2020 | 18:10



Para comemorar os 49 anos de idade de Luciano Huck nesta quinta-feira, dia 3, Angélica compartilhou uma foto ao lado do marido e aproveitou para escrever um textão para o apresentador no Instagram:

E assim quero seguir com você, meu amor, porque nosso encontro é lindo e cheio de aprendizados. Que seus dias sejam de paz, harmonia, serenidade, para que você possa viver as alegrias que você merece. Estarei sempre aqui admirando suas conquistas, porque é muito bom estar ao seu lado e ver todo comprometimento e prazer que você tem na vida! Todo esse seu jeito verdadeiramente empático e altruísta com as pessoas me inspiram e fazem acreditar em um mundo melhor. Te amo. Viva... seja... sinta.

Em seus Stories, Angélica ainda compartilhou uma foto ao lado de Luciano e os três filhos, Eva, Joaquim e Benício Huck, e escreveu:

E assim seguimos em sintonia total com o universo em um dia muito especial.

No Ceará, Luciano Huck usou o Instagram para agradecer a todas as mensagens de carinho que recebeu e aproveitou para publicar uma foto ao lado da família:

Muito obrigado por todas as mensagem que estou recebendo ao longo do dia. Muito obrigado mesmo. Esta avalanche de carinho é o melhor combustível para seguir em frente tentando contribuir para que o mundo seja um mundo melhor para todos. E o meu dia de hoje, bom, é deles e com eles; nossa família. Agradecido e agradecendo.

Irmãos

Fernando Grostein também desejou feliz aniversário ao irmão, Luciano Huck. O diretor e escritor compartilhou um clique antigo ao lado do apresentador e escreveu:

Hoje é dia dele, meu irmão querido. Luciano Huck fazendo 49 anos [de idade]!! Love u [amo você], Lu!