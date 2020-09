Após recuo, Avante encaminha apoio a Paulo Serra

Fabio Martins



Depois de recuo do plano inicial de lançar candidatura própria na cidade, o Avante de Santo André avançou nas tratativas e irá encaminhar apoio ao projeto de reeleição do prefeito Paulo Serra (PSDB). A executiva municipal da sigla convocou reunião hoje à noite, na sede da legenda, com postulantes à vereança para colocar a proposta em votação, uma espécie de pré-convenção partidária. O crivo servirá como etapa para referendar a condução das conversas mantidas pela direção local. O ato político deve contar, inclusive, com a presença do tucano.

Presidente do Avante de Santo André, José Evangelista admitiu que o diálogo está bem amadurecido, mas ponderou que vai obedecer a definição dada pelo coletivo da executiva e dos pré-candidatos. “A principal pauta (do encontro) é a possível união ao projeto do prefeito. Houve, de fato, aproximação, conversas, com esforço do (vereador Almir) Cicote (filiado ao partido). Portanto, existem chances reais de caminharmos e consagrarmos uma parceria com Paulo Serra”, pontuou o dirigente, ao acrescentar que essa relação, se confirmada, pode também influenciar no cenário de 2022.

Único parlamentar da sigla no município e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) na gestão tucana, Cicote reconheceu que tem sido fiador das conversas avançadas com o Paço. As tratativas, segundo ele, foram iniciadas apenas a partir da segunda quinzena de julho, com o enterro da pré-candidatura do empresário Erick Eloi. “Desde o momento em que o partido decidiu que não teríamos nome próprio e resolveu que era melhor recuar, eu entrei no circuito, de forma transparente e clara sobre qual era a minha posição. Já havia expressado isso ao próprio Erick, mas garanti a ele que não faria nada para atrapalhar (a pré-campanha).”

Cicote alegou que tomou a iniciativa de canalizar esforços pelo suporte a Paulo Serra por “entender que é projeto que já deu certo nos primeiros quatro anos”. Por outro lado, parte dos pré-candidatos do Avante era crítica ao governo e demonstrava resistência ao acordo, mesmo com a retirada do nome de Eloi do tabuleiro. O vereador acredita, contudo, que após esse período de diálogo foram aparadas algumas arestas. “Fizemos construção de pontes. Objeção (ao acerto) hoje, para mim, é quase inexistente. Temos condições de fazer duas cadeiras.”

Com a adesão do Avante, será o 10º partido a integrar o arco de alianças do prefeito. Além do próprio PSDB, a coligação é formada por PTB, DEM, Cidadania, PDT, PSD, PV, PSL e PMB.

DESISTÊNCIA

Após deixar o PT ao ter plano majoritário rejeitado, Eloi formalizou filiação ao Avante em janeiro com a ideia de se lançar em campanha ao Paço pela sigla. A empreitada, no entanto, durou um semestre, quando a executiva estadual desistiu do projeto de candidatura própria, sob alegação de não enxergar viabilidade eleitoral no projeto, considerando que a pandemia de Covid-19 também impactou na situação. Diante da decisão da direção paulista, o então pré-candidato registrou BO (Boletim de Ocorrência) acusando a cúpula de extorsão. A estadual abriu comissão de ética e expulsou o Eloi das fileiras da legenda.