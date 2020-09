Câmara de Ribeirão adia, de novo, debate sobre calote na Previdência

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 17:29



Novamente o governo do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), encontrou resistência na Câmara para aprovação do projeto de lei que oficializa calote no Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires) por meio de atrasos no pagamento da parte patronal para manter a autarquia. Diante de cenário negativo, a base de sustentação pediu o adiamento por duas sessões e o tema só retorna à pauta no fim do mês.

A proposta havia entrado em debate inicialmente em junho. A gestão tucana pede aval legislativo para não pagar a parte do Executivo nos períodos de 1º de março de 2020 (retroativo) a 31 de dezembro de 2020, sob alegação de dificuldade financeira - argumenta que a pandemia de Covid-19 derrubou a previsão de arrecadação. Kiko também sustenta que a partir de 1º de janeiro de 2021, todo valor será regularizado.

O Diário mostrou na edição de hoje que os vereadores, inclusive alguns governistas, não estavam confortáveis em votar o projeto, ainda mais porque o sindicato de servidores do município pressionava os políticos. A alegação da entidade é a de que, se o texto for aprovado, rombo de R$ 20 milhões seria registrado nos cofres do Imprerp.

Inicialmente, o presidente da Câmara, Rato Teixeira (PTB), sugeriu que a votação do projeto fosse adiada por quatro sessões, mas acabou postergado por apenas duas plenárias. Nenhum vereador da base aliada alegou motivo para o adiamento da apreciação da matéria.

SALÁRIO

Outra proposta que estava na pauta de votação e foi adiada por duas sessões foi a fixação dos salários da classe política para a próxima legislatura.

Depois de se discutir aumentar os valores, a casa apresentou projeto de manutenção dos contracheques de prefeito, vice, secretários e vereadores. A oposição ao governo Kiko, entretanto, se articulou para apresentar uma emenda que reduzia em 20% a quantia. Porém, de última hora, aliados do tucano se organizaram para outra alteração: extinguir os vencimentos do futuro vice-prefeito.

A manobra foi direta contra o vereador Amigão D''Orto (PSB), articulador da diminuição salarial, mas indicado como vice na chapa do ex-prefeito Clóvis Volpi, pré-candidato do PL à Prefeitura neste ano. Ou seja, se Volpi fosse eleito, Amigão poderia ficar sem salários se não fosse indicado para alguma secretaria.

Dos 17 vereadores de Ribeirão, oito se colocaram contra o adiamento da apreciação do projeto. Nove parlamentares foram favoráveis. O debate será retomado somente no fim do mês.

Amigão subiu o tom contra seus colegas e pediu para que o projeto fosse votado. “Todo nós assinamos a propositura, menos o presidente da Câmara (Rato Teixeia). Não entendo o motivo de protelarem o debate de algo que poderia ser votado hoje. Se não concorda com o projeto, é só votar contra. Vocês estão aqui para lutar pela cidade e não pelo bolso de vocês”, disse o socialista. “E, se precisar, eu voto favorável à emenda que prevê a extinção do salário de vice para a próxima legislatura”, emendou. "Eles acham que vão me atingir com uma emenda dessa, mas também sou a favor. Não ligo.”

Caso o projeto seja acatado pelos vereadores, somente no caso dos parlamentares, os vencimentos reduziriam de R$ 10.021,17 para R$ 8.016,93. O corte, entretanto, aconteceria somente na próxima propositura, ou seja, após as eleições.