Netflix anuncia série sobre Ayrton Senna para 2022

03/09/2020 | 16:48



Ayrton Senna vai receber mais uma obra sobre a sua carreira. Nesta quinta-feira (3), a Netflix divulgou um pequeno teaser e confirmou a produção de uma minissérie original sobre a vida do tricampeão mundial de Fórmula 1. Prevista para 2022, a produção terá oito episódios.

Série sobre Ayrton Senna

No teaser dá para ver algumas fotos do piloto que morreu em 1994. O vídeo começa com um Ayrton ainda criança e termina com ele já adulto, vestido com o macacão vermelho dos tempos de McLaren. Confira o teaser a seguir:

Vale lembrar que há 10 anos foi lançado um longa-metragem sobre o piloto. O documentário Senna, que está atualmente no catálogo da Netflix, mostra toda a vida e carreira do piloto, com imagens das corridas dos tempos de kart até as provas da Fórmula 1, onde o brasileiro fez história com seus três títulos (1998, 1990 e 1991), 41 vitórias e 65 poles.

