Agatha Moreira e Rodrigo Simas agradecem carinho após diagnóstico de covid-19

03/09/2020 | 16:02



Agatha Moreira e Rodrigo Simas foram diagnosticados com covid-19 nesta última terça-feira, 1. A assessoria de imprensa da atriz confirmou a informação e disse que ambos estão assintomáticos e em isolamento social.

O casal descobriu que tinha contraído o vírus através de um exame, como medida de segurança, para participar da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck, no Multishow.

Agatha e Rodrigo ficaram surpresos com o teste positivo e tiveram que adiar sua participação no programa. Depois disso, para tranquilizar os fãs, a atriz compartilhou uma foto no seu Instagram junto de seu companheiro falando sobre a doença.

"Queria agradecer todo o carinho e preocupação de vocês. Vibrações positivas são sempre bem vindas. Nós estamos muito bem, graças a Deus!", publicou.

Agatha reiterou a importância da precaução nesta pandemia: "Por favor, se cuidem! Afinal, não sabemos como cada corpo irá reagir ao vírus. Precisamos continuar tomando todos os devidos cuidados e precauções".

Os artistas estão juntos desde o início de 2019. Os dois se conheceram na temporada de 2012 de Malhação e começaram um romance após contracenarem como um casal na novela Orgulho e Paixão, de 2018.