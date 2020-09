Charlie Sheen passa por crise financeira e vende vídeos personalizados por 2,3 mil reais

03/09/2020 | 15:10



Charlie Sheen já esteve entre os atores mais bem pagos da televisão norte-americana. No entanto, atualmente ele vive uma crise financeira que o obrigou a recorrer à uma alternativa para conseguir se sustentar.

De acordo com o Daily Mirror, Sheen está gravando vídeos personalizados para os fãs - cobrando cerca de 400 dólares, aproximadamente 2,3 mil reais, por cada vídeo.

As publicações são pensadas como uma mensagem de aniversário ou qualquer outra data especial.

Com 55 anos de idade, Sheen é conhecido pelo sucesso da série Two and a Half Man, em que chegou a ganhar cerca de nove milhões de reais, cerca de 1,7 milhões de dólares, por cada episódio.

Ele enfrenta dificuldades financeiras há anos, principalmente depois de ter passado uma temporada em uma clínica de reabilitação. Ao voltar a trabalhar, ele pediu um aumento de seu salário, no entanto, não teve retorno e acabou sendo demitido por ter se revoltado contra o produtor do seriado.

Recentemente, ele se envolveu em um novo escândalo em que foi acusado de ter abusado sexualmente um ex-astro mirim nos anos 1980