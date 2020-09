03/09/2020 | 14:36



A CNN Brasil anunciou a contratação de Roberto Nonato para trabalhar na programação da CNN Rádio e apresentar telejornais na TV. O anúncio foi feito em comunicado divulgado pelo canal nesta quinta-feira, 3.

Roberto Nonato passou cerca de 30 anos na rádio CBN, tendo passagens também pelas rádios Excelsior, Jovem Pan, Antena 1, Eldorado e pelo canal Viva.

O apresentador trabalhará como âncora no horário da manhã a partir de outubro. O espaço da CNN será feito de segunda a sexta, entre as 6h e as 12h e entre as 18h30 e as 18h30, na rádio Transamérica.