Agente de Chadwick Boseman explica por que o ator manteve em segredo a luta contra o câncer

03/09/2020 | 14:10



Chadwick Boseman morreu aos 43 anos de idade após enfrentar por quatro anos um câncer de cólon. O astro de Pantera Negra preferiu manter a sua luta contra a doença de forma particular, ou seja, ninguém sabia sobre o seu problema, além de sua família e o seu agente, Michael Greene. Agora, segundo informações do The Hollywood Reporter, Greene contou que a motivação para deixar tudo em segredo foi a sua mãe, Carolyn:

- [Ela] sempre o ensinou a não ter pessoas se preocupando com ele.

Ele também sentiu neste negócio que as pessoas viajam por causa das coisas, e ele era uma pessoa muito, muito reservada.

Isso significa que o astro às vezes estava sofrendo em silêncio em seus trabalhos, como no set de seu novo filme da Netflix, Ma Rainey's Black Bottom. Greene disse que ele estava realmente com muita dor, mas sentiu que ser capaz de estar com [co-estrela] Denzel [Washington] e lançar este ciclo do [dramaturgo] August Wilson na Netflix foi tão emocionante para ele.

Cerimônia

Um memorial está previsto para acontecer nesta terça-feira, dia 3, para homenagear Boseman. Segundo informações do Daily Star, o evento acontecerá na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e Deanna Brown-Thomas, filha de James Brown, ajudará a conduzir a cerimônia - o ator já interpretou o músico no cinema na cinebiografia Get on Up: A História de James Brown, de 2014.