Flamengo e Corinthians na ponta: veja o ranking digital dos times brasileiros

Da Redação

Do 33Giga



03/09/2020 | 13:18



O Ibope Repucom divulgou seu novo estudo dos clubes brasileiros de futebol que mais fazem sucesso na internet. De acordo com a pesquisa, mesmo com a parada das atividades espotivas durante a pandemia, o número de adeptos de todos os times, de forma geral, só cresceu – foram mais 4 milhões de inscrições nas plataformas eletrônicas oficiais das associações.

Crédito: Divulgação / Ibope Repucom

O Flamengo liderou o crescimento mensal pelo 20º mês consecutivo ao somar 980 mil novos inscritos, sobretudo em seu TikTok (51% do total). Desde janeiro de 2019 o clube teve 13,9 milhões de novos inscritos e viu sua base digital aumentar quase 40% no período. Assim como em julho, além de liderar o crescimento geral, o clube ainda foi líder de crescimento em todas as demais plataformas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Corinthians ultrapassou a marca de 24 milhões de inscrições no combinado de suas redes oficiais. Ao todo, foram 624 mil inscrições, seu melhor desempenho mensal de 2020. Seu perfil oficial no TikTok foi responsável por 65% de todas as inscrições do clube.

O Palmeiras fechou o pódio ao somar 410 mil inscritos em suas redes e registrar seu melhor desempenho no ano e possivelmente motivado pela conquista do Campeonato Paulista. O resultado alviverde de somente do mês de agosto foi similar ao acumulado do clube entre janeiro a julho (426 mil inscrições).

De cada 10 novas inscrições palmeirenses no último mês, 6 vieram de seu perfil recém-criado no TikTok, que conta com mais de 400 mil inscritos e já é o 4º maior entre os clubes de futebol brasileiros.

Pelo segundo mês consecutivo o Vasco figurou entre os maiores crescimentos do ranking. O clube obteve o quarto maior crescimento (235 mil) com participação de 35% da “Vasco TV”, seu canal oficial no YouTube e de 32% de sua conta no TikTok.

O São Paulo completa o TOP 5 maiores desempenhos mensais de agosto. O Tricolor Paulista agregou 234 mil novos inscritos à sua base digital, 74% deles via seu perfil no TikTok. O clube é o com maior participação do TikTok em seu resultado mensal entre os 10 maiores clubes do ranking

O Internacional somou mais de 100 mil novos inscritos, ultrapassou a Chapecoense e, após 45 meses, voltou a figurar entre os 10 maiores clubes do ranking. Para atingir este resultado, o Colorado contou com seu TikTok, que foi responsável por 65% dos novos inscritos do clube.

Pelo segundo mês consecutivo, o TikTok foi a principal fonte de novos inscritos para os clubes de futebol no Brasil. Cerca de 60% dos clubes com perfis oficiais na plataforma, ou seja, para 25 dos 42 clubes a maioria de seus novos inscritos são originárias da nova rede social.

Atualmente, os clubes nacionais somam 6,2 milhões de inscritos em seus perfis no TikTok, com crescimento de mais de 200% desde maio/2020, quando entrou oficialmente para a medição regular do Ibope Repucom.

O Paraná avançou duas posições e figura na 32ª posição, enquanto CRB, Vila Nova, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense avançaram uma posição cada. Destaque para o Campinense, que ultrapassou o Londrina e conquistou a 50ª posição, passando a figurar no ranking digital, segundo critério do estudo.

Veja a tabela completa: