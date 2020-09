Celular dobrável, geladeira e mais: lançamentos da Samsung nesta semana

Da Redação, com assessoria

03/09/2020



A Samsung anunciou nesta quarta-feira (2) uma série de novos produtos em seu portfólio. Os lançamentos vão de celulares compatíveis com banda 5G até uma geladeira com soundbar integrado. Já as opções de preço variam entre R$ 1.299 e R$ 25.999. Os detalhes de cada um, você confere abaixo.

Smartphones Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra

Os novos Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra são os primeiros smartphones da Samsung compatíveis com a rede 5G lançados no Brasil. Os modelos chegam com o preço de R$ 6.499 e R$ 7.999, respectivamente.

Como os produtos são voltados para trabalhadores, a Samsung decidiu ampliar a parceria com a Microsoft para proporcionar uma experiência mais integrada entre celular e computador. A atualização do Link para Windows permite, de maneira prática, o acesso a aplicativos do smartphone diretamente na tela do PC. E, por meio da sincronização do Samsung Notes com o Microsoft OneNote e o Outlook, a administração das tarefas profissionais se torna mais simples.

Quando o assunto é lazer, a tela de 6,7 polegadas (Galaxy Note20) ou 6,9 polegadas (Galaxy Note20 Ultra) aumenta o grau de imersão, enquanto a resolução Full HD+ destaca detalhes gráficos. Ambos têm processador Octa-Core (2.7 GHz + 2.5 GHz + 2GHz) e 256 GB de armazenamento. A memória RAM, no entanto, varia: 8 GB para o Galaxy Note20 e 12 GB no Galaxy Note20 Ultra.

Celular dobrável Galaxy Z Fold2

A Samsung apresentou a próxima geração de seu smartphone dobrável, o Galaxy Z Fold2. Quando fechado, o celular tem 6,2 polegadas e permite usá-lo como um modelo tradicional, com apenas uma mão; quando aberto, são 7,6 polegadas disponíveis e a possibilidade de acessar vários aplicativos de forma simultânea.

Em relação ao design, a Samsung oferece como diferencial uma ferramenta online para personalizar a dobradiça do Galaxy Z Fold2. É possível escolher entre quatro cores: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Para garantir uma experiência robusta e eficiente, o modelo é compatível com a banda 5G e tem bateria de 4.500mAh. Dados como processador, memória RAM e armazenamento interno ainda não foram divulgados. Também não há informações de preço sugerido e de quando o modelo estará disponível no Brasil.

Earphone Galaxy Buds Live

Com alto-falante de 12 mm e duto de graves, o áudio do Galaxy Buds Live promete soar mais profundo. E, para uma experiência imersiva, o fone de ouvido vem com cancelamento de ruído ativo. Ainda vale o destaque para o trio de microfoenes, que capta a voz com clareza, e a bateria com autonomia de até 6 horas – carregamento rápido entrega uma hora em cinco minutos.

O Galaxy Buds Live tem preço sugerido de R$ 1.299 e está disponível nas cores bronze, preto e branco.

Smartwatch Galaxy Watch3

O novo smartwatch da Samsung é elaborado em aço inoxidável e couro e conta com a já tradicional coroa giratória, facilitando a navegação entre widgets, aplicativos e notificações. Também tem mais de 80 mil opções de mostradores na Galaxy Store e uma biblioteca com 40 submostradores diferentes para o usuário personalizar o relógio como desejar.

Em relação à saúde, o produto vem com uma série de aplicativos interessantes. Entre eles, está o Samsung Health, que oferece uma biblioteca com mais de 120 exercícios diferentes em vídeos para praticar em casa. Outro que merece destaque é o detector de quedas, que utiliza Inteligência Artificial para reconhecer acidentes, identificar a intensidade e enviar uma notificação aos contatos escolhidos.

O Galaxy Watch3 está disponível em dois tamanhos. Na versão de 41mm, é possível encontrá-lo nas cores bronze e prata e com preço sugerido de R$ 2.799. Já a versão de 45mm, só tem a cor preta e valor de R$ 2.999.

Tablets Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

A Samsung colocou no mercado dois novos tablets voltados para atividades profissionais. Chamados de Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, os modelos têm, respectivamente, tela de 11 e 12,4 polegadas. O grande diferencial está na compatibilidade com a rede 5G. Vem com processador Octa-Core (3.0 GHz + 2.4GHz + 1.8GHz), 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno (expansível para até 1 TB).

Para os artistas e designers que costumam usar tal aparelho, vale destacar as licenças temporárias de apps como Clip Studio Paint EX e Canva Pro17. Agora, quem curte consumir multimídia, os produtos vêm com quatro meses grátis de YouTube Premium, para ver vídeos offline e sem propaganda.

O Galaxy Tab S7 chega ao Brasil em duas cores (bronze e preto), com preço sugerido de R$ 6.599. Já o Galaxy Tab S7+ estará disponível em novembro, apenas em preto e custando R$ 8.999.

Nova geladeira Family Hub

A nova versão da geladeira Family Hub se tornou mais econômica. O compressor promete cerca de 7,5% menos consumo de energia em relação ao modelo anterior e até 50% menor do que os aparelhos convencionais. Agora, também pode ser encontrada nas versões 110V e 220V e com maior capaciade interna: 614 litros.

No âmbito da conectividade, a plataforma Tizen foi atualizada para a versão Family Hub 5.0, ampliando opções de entretenimento para os usuários. Sem contar a soundbar de 25W integrada à tela touchscreen, que promete trazer mais qualidade sonora para curtir aplicativos de música e vídeo.

Outras inovações que valem destaque são: tela touchscreen que permite anotações manuscritas, calendário de tarefas com comando de voz para até seis pessoas, câmeras internas para monitorar os alimentos sem abrir a porta, atender ligações por Bluetooth e a presença da Bixby 2.0, assistente pessoal da Samsung na versão em inglês.

O preço sugerido da nova geladeira da Family Hub é R$ 25.999.

