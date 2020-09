Chrome: como assistir a Netflix em modo janela flutuante

Marcella Blass

Do 33Giga



03/09/2020 | 13:18



O modo janela flutuante é um recurso bastante útil para quem é multitarefas e está sempre assistindo a vídeos, filmes e séries. O recurso cria uma janela pequena que continua a reproduzir o conteúdo, se sobrepondo a qualquer site ou aplicativo que for aberto no computador ou smartphone.

Na Netflix, o recurso está disponível apenas no aplicativo para Windows 10. Mas se você faz parte do grupo de pessoas que não curte a experiência do app (ou tem uma versão mais antiga do sistema operacional), uma boa saída é usar a extensão Picture-in-Picture Extension para o navegador Google Chrome.

A seguir, o 33Giga te mostra como baixar, instalar e usar a extensão de janela flutuante para a Netflix:

1 – Abre o navegador Google Chrome e acesse a página do Picture-in-Picture Extension neste link.

2 – Clique em Usar no Chrome.

3 – Clique em Adicionar extensão e aguarde o download terminar.

4 – O símbolo da extensão aparecerá no canto direito superior do navegador.

5 – Abra o que deseja assistir no site da Netflix e clique sobre o símbolo da extensão.

6 – A tela principal vai se apagar e uma menor vai aparecer no canto inferior direito. Você pode arrasta-la e expandi-la (puxando as laterais com o mouse) da maneira que quiser.