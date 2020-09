Ellen Rocche abre o jogo sobre fim de namoro com nutricionista: - Deu certo enquanto durou

03/09/2020 | 13:10



Ellen Roche está solteira desde o começo de 2020 e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, deu detalhes sobre o término com o nutricionista Rogério Oliveira. O ex-casal já havia terminado anteriormente, mas reatou em 2018.

- Terminamos já faz tempo, no começo do ano. Falaram que eu parei de seguir meu ex-namorado no Instagram. Não parei, não. Deu certo enquanto durou, isso é o mais importante. Torço por ele, quero bem e que seja feliz, declarou.

Logo depois que o término veio à tona, em maio, o perfil da atriz no Instagram apareceu fechado ao público. Segundo ela, o gesto não teve qualquer ligação com o fim do relacionamento.

- Na verdade, não sou muito tecnológica. Não sei como tenho quase um milhão e meio de seguidores. Estava mexendo nas configurações e acabei trancando o Instagram. Saiu matéria dizendo que tranquei porque terminei o relacionamento. Gente, não tem isso. Tanto que meu empresário me avisou, porque tenho que deixar aberto por causa da parte profissional, e eu pensei: Ai, meu Deus.

Ellen também falou sobre o período de quarentena causado pela pandemia do novo coronavírus.

- Eu passei por todas as fases que todo mundo passou. Óbvio que dá um medo absurdo. Você vê a quantidade de pessoas que faleceram e a tristeza das famílias. Tenho empatia e sinto a dor do outro também. Não dá para estar completamente feliz nesta época. Fiquei tensa no começo, respeitei todo o isolamento. Fiz aulas online, aprendi sofre finanças. Comecei a meditar e a pintar. Decorei e pintei vasinhos para deixar a casa mais bonita. Também comi bastante, engordei uns três ou quatro quilos e já perdi tudo, graças a Deus. Pensei: Vou desencanar. Não vou fazer exercício, vou ver filme. Depois veio: Não, agora chega. Vamos malhar. Eu aceito e agradeço [o ganho de peso]. Depois eu doo, brincou.

Atualmente, Ellen está gravando um episódio especial da Escolinha do Professor Raimundo. Além disso, também poderá ser vista em breve na reprise de Haja coração, na faixa das 19h da Globo. Na trama, ela viveu a ex-BBB Leonora e, na entrevista, afirmou que a novela marcou uma fase diferente de sua carreira.

- Foi um divisor de águas. Eu me permiti engordar 12 quilos na época. Foi um momento em que as pessoas olharam e falaram: A Ellen está diferente. Além de mudar o cabelo e pintar de ruivo, teve essa coisa do peso. Tirou o foco do corpo, do sex symbol, e voltou o olhar das pessoas para a interpretação. Não sou neurótica em relação a isso [ao corpo], sempre levei a vida muito tranquila. Aquela frase: aceita que dói menos nunca fez tanto sentido. Eu tenho facilidade para emagrecer e para engordar. A gente tem que desencanar.