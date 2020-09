Mariah Carey revela affair com famoso jogador de beisebol na época em que ainda estava casada

03/09/2020 | 13:10



Eita! Mariah Carey revelou em sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey - O Significado de Mariah Carey, em livre tradução - que ela teve um affair com o famoso jogador de beisebol, Derek Jeter, quando ela ainda estava casada com Tommy Mottola, o seu primeiro marido. Segundo informações do The Sun, no livro a cantora informa que ambos haviam se conhecido em um jantar e, depois disso, eles passaram a se encontrar secretamente quando o casamento de Mariah estava chegando ao fim.

Em entrevista para a Vulture, ela revelou que ainda se lembra do primeiro beijo dela com Derek - que foi roubado - e aconteceu no topo do prédio dele em um dia de chuva. Esse momento, aliás, a inspirou para escrever a canção The Roof. A cantora até se lembra de usar uma saia Chanel de couro amanteigado e de como a umidade fez seu cabelo ondular:

- Nunca posso esquecer aquele momento. Quer dizer, não é como se fosse algo intensamente profundo, intelectualmente estimulante - novamente, foi um grande momento, e aconteceu de uma forma divina porque me ajudou a superar a vida lá em Sing Sing [prisão que a inspirou para dar como nome para sua casa onde morava com Mottola], de acordo com essas regras e regulamentos.

Além de My Roof, Mariah também havia escrito My All para Jeter. Na canção, ela diz o seguinte:

Eu arriscaria minha vida para sentir seu corpo ao lado do meu.

O divórcio mesmo com Mottola veio em 1998.

Mariah foi casada novamente em 2008, com Nick Cannon. O casamento terminou em 2016 e, juntos, eles são papais dos gêmeos Moroccan e Monroe, de nove anos de idade.