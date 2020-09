B3 não altera terceira prévia do Ibovespa; índice passa a ter 77 ativos

03/09/2020 | 12:58



A B3 não realizou alterações de ativos na terceira prévia da carteira teórica do Índice Bovespa válida para o período entre setembro e dezembro deste ano. Com isso, foram mantidas as entradas de Eztec ON e PetroRio ON no índice, sem exclusões de papéis. Com as mudanças, o Ibovespa passa a ser composto por 77 ativos.

Entre os dois papéis, o da PetroRio é o que chega ao índice com o maior peso, de 0,313%. O da Eztec é incluído na carteira com participação de 0,208%. Houve pequenos ajustes em relação às prévias anteriores em ambos os casos.

Alterações mais relevantes foram observadas entre os dez ativos mais importantes do índice. A ação da Vale, que hoje responde por 9,997% do Ibovespa, passa a representar 10,538% do índice nessa terceira prévia. Logo após, vem Itaú Unibanco PN, cujo peso recuou de 7,532% para 6,17%. Na terceira posição, Petrobras PN ganha mais peso do que Bradesco PN e B3 ON, e passa a responder por 5,559% do Ibovespa.

Outra alteração importante é que a ação ON do Magazine Luiza, hoje fora da lista das dez mais importantes, entra para o grupo na sétima posição, com peso (3,339%) maior que o de Ambev ON (2,967%), uma das 'blue chips' da Bolsa brasileira. Além disso, os papéis ON da WEG (2,406%) ganham mais importância que os PN da Itaúsa (2,312%). As ações ON do Banco do Brasil, com 2,278% de participação, deixam o "top 10", e ficam atrás de NotreDame Intermédica ON (2,286%).

A virada entre carteiras do Ibovespa, antes prevista para o dia 4, será em 8 de setembro, de acordo com a B3.

Confira abaixo a terceira prévia do Ibovespa válida para setembro a dezembro deste ano:

3 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 02/09/2020 para SETEMBRO a DEZEMBRO de 2020

COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. %

ABEV3 AMBEV S/A ON 4.355.174.839 2,967

AZUL4 AZUL PN N2 326.903.173 0,403

BTOW3 B2W DIGITAL ON NM 208.209.427 1,232

B3SA3 B3 ON NM 1.700.747.480 5,445

BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.584.841 0,976

BRML3 BR MALLS PAR ON NM 843.728.684 0,430

BBDC3 BRADESCO ON EJ N1 1.253.093.907 1,311

BBDC4 BRADESCO PN EJ N1 4.261.649.634 4,805

BRAP4 BRADESPAR PN N1 222.075.664 0,530

BBAS3 BRASIL ON NM 1.283.197.221 2,278

BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.640.575 0,301

BRFS3 BRF SA ON NM 811.759.800 0,886

BPAC11 BTGP BANCO UNT N2 236.093.794 1,047

CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 391.758.726 0,429

CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.695.556 0,840

CMIG4 CEMIG PN N1 969.723.092 0,562

HGTX3 CIA HERING ON NM 126.186.408 0,134

CIEL3 CIELO ON NM 1.112.196.638 0,277

COGN3 COGNA ON ON NM 1.847.994.874 0,585

CSAN3 COSAN ON NM 129.314.042 0,546

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187.714.249 0,290

CVCB3 CVC BRASIL ON NM 149.183.975 0,147

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 281.154.098 0,364

ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 171.109.276 0,122

ELET3 ELETROBRAS ON N1 358.018.408 0,721

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 240.019.548 0,485

EMBR3 EMBRAER ON NM 736.160.905 0,297

ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 294.036.156 0,295

ENGI11 ENERGISA UNT N2 250.679.709 0,595

EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 254.792.279 0,596

EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1.010.286.085 1,288

EZTC3 EZTEC ON NM 95.756.217 0,208

FLRY3 FLEURY ON NM 303.800.430 0,458

GGBR4 GERDAU PN N1 995.903.643 1,052

GOAU4 GERDAU MET PN N1 693.699.918 0,333

GOLL4 GOL PN N2 137.716.367 0,138

NTCO3 GRUPO NATURA ON NM 719.775.531 1,956

HAPV3 HAPVIDA ON NM 217.045.654 0,785

HYPE3 HYPERA ON NM 410.147.968 0,728

IGTA3 IGUATEMI ON NM 85.796.919 0,159

GNDI3 INTERMEDICA ON NM 581.199.237 2,286

IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 1.255.352.371 0,469

ITSA4 ITAUSA PN ED N1 4.515.538.171 2,312

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 4.757.466.114 6,170

JBSS3 JBS ON NM 1.568.829.515 1,889

KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 637.999.310 0,864

RENT3 LOCALIZA ON NM 594.568.300 1,620

LAME4 LOJAS AMERIC PN N1 835.033.880 1,451

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 785.417.914 1,911

MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 668.758.001 3,339

MRFG3 MARFRIG ON NM 368.864.634 0,345

BEEF3 MINERVA ON NM 259.565.738 0,179

MRVE3 MRV ON NM 298.796.441 0,291

MULT3 MULTIPLAN ON N2 276.848.567 0,324

PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 156.831.174 0,539

PETR3 PETROBRAS ON N2 3.509.328.784 4,366

PETR4 PETROBRAS PN N2 4.566.457.037 5,559

BRDT3 PETROBRAS BR ON NM 1.164.958.126 1,368

PRIO3 PETRORIO ON NM 135.160.900 0,313

QUAL3 QUALICORP ON NM 283.408.928 0,487

RADL3 RAIADROGASIL ON NM 214.294.132 1,288

RAIL3 RUMO S.A. ON NM 1.348.000.144 1,595

SBSP3 SABESP ON NM 339.999.111 0,913

SANB11 SANTANDER BR UNT 355.666.691 0,544

CSNA3 SID NACIONAL ON 642.398.790 0,523

SULA11 SUL AMERICA UNT N2 279.572.852 0,659

SUZB3 SUZANO S.A. ON NM 724.921.241 1,897

TAEE11 TAESA UNT N2 218.568.274 0,333

VIVT4 TELEF BRASIL PN 415.131.868 1,073

TIMP3 TIM PART S/A ON NM 808.343.726 0,648

TOTS3 TOTVS ON NM 480.228.410 0,765

UGPA3 ULTRAPAR ON NM 1.088.225.414 1,205

USIM5 USIMINAS PNA N1 513.781.576 0,293

VALE3 VALE ON NM 3.218.796.397 10,538

VVAR3 VIAVAREJO ON NM 1.594.758.941 1,754

WEGE3 WEG ON NM 674.731.315 2,406

YDUQ3 YDUQS PART ON NM 300.483.575 0,444

QUANTIDADE TEORICA TOTAL 70.162.811.309 100,000

VALOR DO REDUTOR 18.377.000,66675543

PREGAO BASE: 02/09/2020