Ibovespa faz leitura positiva da reforma e testa 103 mil pontos

03/09/2020 | 11:48



O Ibovespa já conquistou cerca de 1.700 pontos até o momento, diante da primeira leitura feita por investidores da proposta de reforma administrativa. O índice passou pela mínima aos 101.515,85 pontos e foi à máxima aos 103.225,58 pontos.

Às 11h36, subia 0,63%, aos 102.633,90 pontos, ignorando a queda das bolsas em Nova York. Por lá, o recuo reflete o índice ISM de atividade de serviços dos EUA, que caiu um pouco mais do que o esperado em agosto. As bolsas norte-americanas renovam mínimas, enquanto o Ibovespa, máximas.

"Depois de tanta notícia ruim, a apresentação da proposta da reforma administrativa é um alívio", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus. "Aparentemente o mercado gostou. O estranho é que ela só melhora para o futuro, não economiza nada no curto prazo, olhando que vai melhorar as contas futuras", completa.

A proposta de reforma administrativa do governo vai criar cinco novos tipos de vínculos para servidores públicos, apenas um deles com garantia de estabilidade no cargo após três anos. O texto mantém a previsão de realização de concursos públicos, mas também vai permitir ingresso por seleção simplificada para alguns vínculos. As mudanças valem para novos servidores. Traz ainda que o presidente poderá extinguir cargos, reorganizar autarquias e fundações.

"O rombo nas conta públicas vai continuar gigantesco. Não é a melhor dos mundos, mas o fato de a reforma estar avançando, é bem vista. Além disso, se propusessem uma reforma mais ampla, que arrumaria tudo, ficaria mais difícil de negociar com o Congresso", avalia o estrategista-chefe da Levante Ideias de Investimentos, Rafael Bevilacqua.

Dentre os destaques, traz que propõe maior autonomia organizacional para o Executivo e prevê fortalecimento de contratos por resultado. Segundo a Economia, a premissa da reforma é não mexer em estabilidade e salários de atuais servidores.

O secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Gleisson Rubin, destacou que as despesas com pessoal do governo federal cresceram 145% nos últimos 12 anos. Rubin lembrou que 2020 é o sétimo ano consecutivo de déficits primários nas contas do Governo Central.

Prova da boa receptividade da proposta é o comportamento das ações do setor financeiro, que sobem em bloco, com ganhos de até 5,00%. "Os bancos estão voltando, e são uma grande âncora Ibovespa. Reflete a visão de que o governo está tentando resolver as coisas", completa Bevilacqua. Além disso, os papéis da Petrobras ignoram a queda de quase 1,5% do petróleo no mercado internacional, e sobem. Em contrapartida, Vale cede, após o Ministério Público Federal (MPF) entrar com ação civil pública contra a mineradora para garantir segurança de barragens.

O estrategista da Levante ainda cita a produção industrial de julho, que subiu 8,0%, pelo terceiro mês seguido. O dado ficou um pouco abaixo do teto de 8,4% das expectativas, mas veio melhor do que a mediana de 5,9% das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast. O piso era de 4,30%. Ante julho de 2019, caiu 3,0%, igual ao teto das previsões. "O resultado veio um pouco melhor que o esperado. Houve forte alta de bens duráveis 42% na margem. Mostra que a economia está retomando", afirma Bevilacqua.