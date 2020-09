Obituário - 3 de setembro de 2020

Ademir Medici



03/09/2020 | 11:51



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 1º de setembro

Rosária Moura Chendi, 86. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Carmen Amate Lopes, 82. Natural de Saltinho (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alves, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro Osório de Barros, 78. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Soares Cardoso Filho, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 1º Memorial Jardim Santo André.

Denivaldo Batista Correia, 69. Natural de Diadema. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juraci da Silva, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

José Amaro da Silva, 60. Natural de Buique (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 1º, em Mauá. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Assis de Lima Araujo, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudia Regina Barbosa, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniela Grenzi Sgobin Barboza, 43. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Propagandista. Dia 1°. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 31 de agosto

Angelo Delaquilla, 86. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Nilza Matos Dutra, 74. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Amaro Pereira de Oliveira, 65. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 1º de setembro

Severina Sebastiana da Conceição, 96. Natural de João Alfredo (Pernambuco). Residia no bairro Capelinha, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Eunice Reis Barbosa, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Palmas, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina,

Lerinio José dos Santos, 77. Natural de Indaiabira (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Telecentro, em Minas Gerais.

José Correia, 76. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Acácia de Souza Camilo, 73. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

José Joaquim Filho, 71. Natural de Alexandria (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Nair Azevedo Santos, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 31 de agosto

Renata Vannini, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 31. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdete de Souza Nascimento, 81. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 31, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 1º de setembro

Francisco de Aguiar, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dayse Aparecida Fabricio Buso, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 31 de agosto

Geraldo Benício, 73. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Cláudio Dias Santos, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Sérgio Eduardo, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Terezinha. Dia 31. Cemitério Municipal.

Gabriel Henrique Sampaio, 15. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.



Diadema, terça-feira, dia 1º de setembro

Aguinalda Morais Nascimento, 59. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 27 de agosto

Joaldo Pereira Guimarães, 54. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Vitória Helena de Freitas Ferregatto, 12. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 28 de agosto

Almira Borges Azevedo, 98. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Artur de Souza Santos, 66. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Químico. Dia 28. Cemitério São José.

Adriano Henrique Giangirardi da Silva, 52. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Segurança. Dia 28. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 30 de agosto

Maria Conceição Martins de Mendonça, 87. Natural de Portugal. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.