Brad Pitt não se importa de levar atual namorada ao castelo onde se casou com Angelina Jolie

03/09/2020 | 11:10



Brad Pitt está com uma namorada nova! O astro tem sido visto acompanhado da modelo Nicole Poturalski desde 2019 e, recentemente, ele a levou para o Chateau Miraval, um castelo na França - o mesmo local onde ele havia se casado com Angelina Jolie em 23 agosto de 2014. Porém, segundo fontes, ele não está preocupado com a reação de sua ex-esposa.

Uma pessoa próxima contou o seguinte para a revista Us Weekly:

- Levar Nicole para Miraval em seu antigo aniversário de casamento, Brad sabe exatamente o que está fazendo e a reação que ele terá de Angelina.

Ele simplesmente não se importa se Angelina vai atacar. Ele espera que ela faça isso.

No final de agosto, o casal foi visto no aeroporto Le Bourget, perto de Paris, antes de ir em direção ao castelo que foi comprado por Brad e Angelina em 2008. Seis anos depois, ambos oficializaram a união com uma cerimônia neste mesmo local. Após 12 anos de relacionamento, os dois anunciaram que iriam se divorciar em setembro de 2016. Desde então, tem ocorrido uma intensa batalha judicial para encerrar, de uma vez por todas, pendências do casamento. Juntos, eles são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.