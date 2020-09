Crunchyroll: conheça o serviço de streaming de animes

Marcella Blass

Do 33Giga



03/09/2020 | 09:48



Fundada em 2006, a Crunchyroll é uma comunidade internacional de transmissão de conteúdo original que foca os animes – famosos desenhos animados japoneses. Por meio de acordos firmados com grandes produtoras, o acervo do serviço de streaming conta com nomes importantes nesse universo, como Dragon Ball Super, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e muitos outros.

O serviço está disponível para Android, iPhone e nas smart TVs através dos dispositivos Chromecast (Google) e FireTV Stick (Amazon).

O serviço está disponível nas versões gratuita e paga (e ambas exigem cadastro). Na primeira, o usuário tem acesso a apenas parte do acervo e com publicidade durante os episódios. Já na modalidade Premium, é possível aproveitar todo o catálogo de animes e assisti-los em HD e sem propagandas. Os assinantes ainda têm a oportunidade de assistir a novos episódios uma hora após sua estreia no japão.

A modalidade paga também varia de outras três maneiras. No plano Fan (R$ 25/mês), o usuário pode assistir ao conteúdo em apenas uma tela. O Mega Fan (R$ 32/mês) dá acesso a até 4 telas e ao recurso de assistir aos episódios offline. Já o plano anual (R$315 dividido em 12 parcelas) oferece todos os benefícios do anterior, mas com 16% de desconto na mensalidade. É possível testar o serviço Premium gratuitamente por 14 dias antes de começar a pagar.

Além do streaming

Mais do que um catálogo de animes, o Crunchyroll é uma comunidade bastante engajada. Abaixo de todos os episódios, o site disponibiliza um espaço onde os espectadores podem comentar e debater sobre o que acabaram de assistir. E a galera é super ativa nessa seção, o que gera um bate-papo legal, criação de teorias e até boas amizades.

O site também tem uma área dedicada a notícias sobre animes e games que é atualizada diariamente. Se você curte esse universo, vai passar boas horas lendo sobre os últimos lançamentos, o mundo das dublagens, curiosidades sobre personagens e atores, além de conferir entrevistas e quizzes para testar seus conhecimentos nas histórias japonesas.