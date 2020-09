iPhone 11 é o celular mais vendido no mundo em 2020

Bianca Bellucci

Do 33Giga



03/09/2020 | 09:48



O iPhone 11, smartphone da Apple, foi o celular mais vendido no primeiro semestre de 2020. De acordo com um levantamento da Omdia, especializada em pesquisas no mercado de tecnologia, o modelo teve 37,7 milhões de unidades comercializadas no mundo – ganhando com folga do segundo colocado: Samsung Galaxy A51, com 11,4 milhões de vendas.

É importante destacar que essa não é a primeira vez que a Apple lidera o ranking. Em 2019, o smartphone mais vendido do mundo foi o iPhone XR, que teve 26,9 milhões de unidades comercializadas. O número, inclusive, mostra que a empresa da maçã já vendeu 10,8 milhões de aparelhos a mais neste ano. Isso mesmo ainda tendo mais seis meses pela frente e enfrentando uma recessão econômica por conta da pandemia de covid-19.

Abaixo, descubra quais são os 10 smartphones mais vendidos no primeiro semestre de 2020, segundo a Omdia:

Celular

Unidades vendidas 1º iPhone 11 (Apple) 37,7 milhões 2º Galaxy A51 (Samsung) 11,4 milhões 3º Redmi Note 8 (Xiaomi) 11 milhões 4º Redmi Note 8 Pro (Xiaomi) 10,2 milhões 5º iPhone SE 2020 (Apple) 8,7 milhões 6º iPhone XR (Apple) 8 milhões 7º iPhone 11 Pro Max (Apple) 7,7 milhões 8º Redmi 8A (Xiaomi) 7,3 milhões 9º Redmi 8 (Xiaomi) 6,8 milhões 10º iPhone 11 Pro (Apple) 6,7 milhões