Governo indica senador Marcos Rogério para vice-liderança no Congresso

03/09/2020 | 08:49



O presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhou mensagem ao Congresso Nacional solicitando providências para o senador Marcos Rogério (DEM-RO) exercer a função de vice-líder do governo no Congresso. A mensagem está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 3.

Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou em 19 de agosto, o senador foi convidado pelo presidente para assumir o posto de vice-líder do governo no lugar do deputado Ricardo Barros (PP-PR), que assumiu a liderança do governo na Câmara.

Marcos Rogério preside a Comissão de Infraestrutura, responsável por dar aval para as indicações do governo em agências reguladoras.