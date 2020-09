03/09/2020 | 06:48



Em convenção virtual, o DEM oficializou ontem o ex-prefeito Eduardo Paes como candidato do partido à prefeitura do Rio. A vaga de candidato a vice-prefeito ainda é negociada com aliados. O Cidadania é o único que já tornou oficial o apoio a Paes, que conversa também com outras legendas.

"Agradeço a confiança do partido e de suas lideranças", afirmou. Paes tem 50 anos, é bacharel em Direito e governou a cidade entre 2008 e 2012, quando era do MDB.

O lançamento da campanha ocorrerá após o prazo para as convenções partidárias, que termina no dia 16. O DEM definiu que terá 77 candidatos a vereador (53 homens e 24 mulheres) no Rio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.