Após empate, Internacional anuncia atacante Leandro Fernández

03/09/2020 | 01:08



Poucos minutos após empatar com o Palmeiras, em São Paulo, o Internacional anunciou mais um reforço para o seu ataque. Trata-se do argentino Leandro Fernández, de 29 anos, com passagens por Vélez Sarsfield e Independiente. Se aprovado nos exames médicos, ele assinará contrato até o fim de 2021.

O anúncio surpreendeu pelo momento, feito pelas redes sociais depois da meia-noite, menos de uma hora depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. Apesar do tropeço, o time gaúcho segue na liderança da tabela, agora com 16 pontos.

"Estamos amanhã (quinta-feira) recebendo o atleta Leandro Fernandez, vem do Independiente, da Argentina. Contratação que viemos monitorando e conseguimos fechar isso. E amanhã chega a Porto Alegre, a princípio à tarde, e faz exames", disse Alessandro Barcellos, vice de futebol do Inter.

Revelado pelo Defensa y Justicia, o jogador já teve passagens pelo futebol do México (Tijuana) e da Guatemala (Comunicaciones), além de defender as cores dos argentinos Godoy Cruz, Ferro Carril, Independiente e Vélez Sarsfield. Antes de acertar com o Inter, o jogador estava no Independiente, pelo qual registrou três gols e duas assistências em dez jogos. Ele deixou o tradicional clube argentino no meio do ano.

Fernández é o segundo atacante anunciado pelo clube gaúcho em menos de uma semana. Na sexta passada, o clube confirmou a contratação do uruguaio Abel Hernández, de 30 anos. Assinou contrato até 30 de junho de 2021.

Os dois novos atacantes chegam ao time de Porto Alegre com a dura missão de substituir Paolo Guerrero, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e passou por cirurgia recentemente. O atacante peruano só voltará aos gramados em 2021, perdendo todo o restante do Brasileirão. Antes de se machucar, Guerrero vinha sendo o artilheiro e jogador mais importante da equipe.