Retomada de postos do Poupatempo tem fila

03/09/2020 | 00:01



Como continuidade do plano de reabertura gradual das unidades do Poupatempo, ontem foi a vez dos equipamentos de Santo André e Diadema voltarem a funcionar. Os locais estavam fechados desde 24 de março e a retomada é exclusiva para serviços que necessitam necessitam da presença do cidadão, como solicitação do RG. Agora, todas as unidades do Grande ABC estão em funcionamento, já que os equipamentos de São Bernardo e Mauá foram reabertos no dia 19 de agosto.



Assim como na retomada das outras unidades da região, em Santo André e Diadema usuários fizeram relatos parecidos. Além de longas filas e aglomerações na busca por informações, as pessoas destacaram instabilidade no site (poupatempo.sp.gov.br). Usuários disseram que não conseguem concluir o agendamento e, por isso, recorreram a unidade presencialmente.



Esse era o caso do desempregado Gabriel de Aquino, 20 anos, que foi demitido em março, logo em seguida perdeu seu RG e está com dificuldades para receber o seguro desemprego. Na companhia da mãe, a dona de casa Jaciara Gonçalves, 38, o rapaz tentou o atendimento presencial, já que pelo site não teve sucesso. “Viemos aqui, pois não conseguimos finalizar o agendamento pelo site. Muitas pessoas que conversei aqui estão com o mesmo problema. Sabemos que os agendamentos são pela internet, mas se não conseguimos por lá, precisamos de ajuda”, lamenta Jaciara.



Problema parecido tinha a diarista Ana Celia Carvalho, 37, que foi buscar informações para regularizar o RG de sua filha, Ana Carolina Souza, 14. “O RG dela venceu e preciso renovar para viajarmos para fora do Estado. Além de o site não deixar concluir o agendamento, ligo, tenho diversos protocolos de ligações e não consigo informações. O jeito foi recorrer ao método presencial”, destaca a diarista. Embora a lei determine que o RG não tenha prazo de validade determinado no País, vários órgãos exigem a data de emissão de até dez anos para combater fraudes.



Apesar de alguns usuários ainda respeitarem o distanciamento, munícipes como o aposentado Carlos Alberto Nobeschi, 70, estava com medo de ser infectado pelo novo coronavírus. “Sei que a demanda está enorme, mas pelo menos os aposentados deveriam ter atenção preferencial. Vim fazer o licenciamento do carro, mas não sabemos que horas vamos conseguir”, disse. O Poupatempo informou que licenciamento de veículo pode ser realizado on-line.



A Prodesp, que administra as unidades do Poupatempo, reforçou o pedido para que só vá até os postos de atendimento quem estiver agendamento. Além do site, está à disposição o aplicativo Poupatempo Digital. A unidade de Santo André oferece 165 vagas diárias e, em Diadema, são 265 atendimentos.