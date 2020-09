Governo contrata psicólogos para rede estadual de ensino

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/09/2020 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo lançou na tarde de ontem o programa Psicólogos na Escola. A Secretaria de Educação vai contratar 1.000 profissionais, que vão atender, a partir de novembro, 3,5 milhões de alunos e 250 mil professores e funcionários, após retomada das aulas presencias, prevista para ocorrer na terça-feira como acolhimento e de forma definitiva dia 7 de outubro. O Diário mostrou ontem que as cidades da região não autorizaram a reabertura das escolas estaduais em setembro.



O secretário de Educação, Rossieli Soares, apresentou dados de pesquisas da ONG (Organização Não Governamental) Nova Escola e do Instituto Península, que indicam que, mesmo antes da pandemia de Covid-19, a ansiedade afetava 68% dos professores e que 28% deles já tinham algum episódio de depressão. Além disso, durante a pandemia, 50% dos docentes manifestaram preocupação com a saúde mental e 55% gostariam de ter algum tipo de apoio psicológico.



“Estamos falando de política que vem para ficar. Precisamos também, cada vez mais, envolver a família no processo educacional, articular e fortalecer a rede de proteção social, seja com municípios, seja com os serviços estaduais de proteção”, destacou o secretário. Os atendimentos com psicólogos na rede estadual serão, em sua maioria, on-line e de forma coletiva, na orientação e formação do corpo docente e de funcionários para identificação de sinais de abuso contra crianças e adolescentes, ou para solução de conflitos, por exemplo. Havendo necessidade, a escola pode, dentro do seu planejamento e das horas que terá para uso do programa, dispor de algum tipo de atendimento individualizado.



Rossieli apresentou também dados de pesquisa do Conjuve (Conselho Nacional da Juventude) de que 80% dos alunos reconhecem que fatores psicológicos influenciam no aprendizado. “Apoiar os docentes no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos é uma das premissas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e vamos fazer isso com apoio de profissionais”, concluiu. A expectativa é que os psicólogos atuem, de forma remota e com mais de 5.000 escolas, em um total de 40 mil horas de atendimento semanal. O programa também tem, entre seus objetivos, combater a evasão escolar no período pós-pandemia.



RETOMADA

O retorno das atividades presenciais não significa, exatamente, o reinício das aulas. Segundo resolução publicada no Diário Oficial, apenas 20% dos alunos das escolas estaduais poderão voltar neste primeiro momento. Por isso, a resolução também prevê que “é facultado às unidades escolares da rede estadual de ensino, no planejamento a ser submetido à Diretoria de Ensino, atribuir as atividades presenciais a docentes de quaisquer componentes curriculares, independentemente da atividade presencial realizada (...) exceto as de educação física”.



Para o professor da Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) Ocimar Alavarse, até agora, não está bem claro o que os alunos vão fazer na escola em termos educacionais. “Não vão voltar todos os alunos e, neste momento, não faz muita diferença a formação específica do professor, porque não se sabe se eles vão fazer atividades já prontas, se vão só acompanhar”, citou. Para o especialista, 2020 será o ano letivo que quase não existiu. “Acredito que os alunos que estão no último ano do ensino médio deveriam fazer novamente este ano em 2021. Para os outros, que passem ao ano seguinte e haja adaptações no currículo para recuperar o conteúdo”, avaliou.